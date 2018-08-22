藍營再內鬨？苗縣議員李文斌 推妻子角逐後龍鎮長

2018-08-22 12:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕藍營再爆分裂？國民黨籍苗栗縣議員李文斌拱妻子湯美雲出馬角逐後龍鎮長，槓上國民黨提名的現任鎮長朱秋隆，今早於參選記者會上，李文斌砲火猛烈直指朱秋隆任內只會辦活動、對地方毫無建設，猶如「康樂股長」，強調妻子湯美雲長期關心地方弱勢，未來若當選將把薪水全數捐出；朱秋隆則反批湯美雲躲在丈夫背後，未曾耕耘基層，參選擺明是「李文斌鬥朱秋隆」。

無黨籍的湯美雲擔任丈夫設立的「阿斌哥大愛協會」執行長，強調自己長期遍訪弱勢，關懷鎮內856個弱勢家庭，此次參選不為名也不為利，當選後將把4年薪水全數捐出做公益，並擬設置工業區，提供更多在地工作機會，吸引年輕人回流。

連任三屆縣議員的李文斌痛批現任鎮長朱秋隆，獲得中央、台電回饋金等資源，但卻只會辦活動討好鎮民，猶如「康樂股長」；朱秋隆則回應，每場活動都有主題性，目的為振興後龍的農特產、帶動觀光，大大提高後龍的能見度，絕非毫無意義。

至於李文斌身兼國民黨苗栗縣黨團書記長，但未挺黨提名的朱秋隆，另拱妻子競爭，外界質疑是否藍營同室操戈，李強調，妻子是無黨籍參選，丈夫輔選天經地義，且是看不過去後龍長期未發展，才要夫妻合組「聯合艦隊」，翻轉後龍。

對此朱秋隆則深表無奈，透露曾向黨中央及縣黨部反映，但都未獲處理，反批湯美雲躲在丈夫背後，「明眼人都看得出來是李文斌鬥朱秋隆」，強調自己從基層做起，鎮長任內表現有目共睹，不怕對手競爭。