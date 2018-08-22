社團批評歷史課綱「去中國化」 連馬英九也罵

2018-08-22 11:49

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教歷史課綱以學生為主體、以台灣為主體，從台灣出發，讓學生可以了解和中國、東亞及世界的關係，卻遭到部分學者的反對，今天召開「反去中國化歷史課綱記者會」，將新課綱視為台獨課綱，從前總統李登輝、前總統陳水扁，罵到現任總統蔡英文，主張一中原則、黑箱推動大中國課綱的前總統馬英九也被罵只想討好全民。

暨南大學歷史系教授徐泓在記者會中聲稱，台灣史應該是鄉土史、不是本國史，中國史不應當外國史。他也批評馬英九當總統時，想要當全民總統、想討好大家，現在是民進黨執政，不會因為他們今天召開記者會而有所改變。

記者會由台灣文化與教育研究學會召開，主持人是台師大東亞系退休教授潘朝陽，除了徐泓外，台師大東亞系教授張崑將、高中退休國文教師段心儀、歷史學教授楊志遠、台中二中教師伍少俠、嘉義大學中文系教授蘇子敬、美國協和大學亞洲所教授張凱鈞等人出席。

他們抨擊，新版歷史課綱是去中國化與媚日的歷史課綱，要斬斷台灣與中國的歷史、文化與民族關係，在前教育部長杜正勝時期，台灣史單獨成一冊，現在要把中國史納入東亞史，讓中國如日本、韓國等都成為外國，台灣與中國是國與國關係，台灣人不是中國人，而是東亞人。

12年國教社會領域課程綱要研修小組召集人、中研院研究員張茂桂日前接受本報專訪時直指，新課綱的主體是學生，所要培養的是，面對未來更形複雜的國際社會所需要的公民素養，高中歷史區分為台灣、東亞（中國）及世界3個分域，是讓年輕學子了解彼此（台灣與東亞、中國、世界）的關係，台灣本身有原住民、新住民等是多元組成，新課綱是「學習在一起、在一起學習」，走向社會和解的課綱，不會如馬政府用歷史教育去洗腦下一代，也絕非民進黨課綱，不涉統獨爭議。

參與反黑箱課綱行動的一位老師表示，馬英九執政時以王曉波等人為主導，黑箱硬改歷史課綱為大中國課綱，引發全國第一線老師和學生的大反彈，甚至發生學生死諫的不幸事件，中國砸重金在國際社會中步步進逼台灣的生存空間，薩爾瓦多斷交即為一例，很遺憾仍有人看不清事實，誤把中國視為宗主國。