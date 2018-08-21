台薩斷交！學者建議：「把台灣拿出來」 回應中國的壓力

2018-08-21 21:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕薩爾瓦多與台灣斷交，中興大學國際政治研究所教授陳牧民認為，中國的動作不會停止，會持續凌遲台灣，政府必須改變國安與外交體系戰略思維，「以傳統的主權、純粹外交層次來思考，玩不過中國」。他建議，外交部或可改稱「對外合作部」，駐外單位也應改為「台灣大使館」、「台灣代表處」，「把台灣拿出來」，回應中國的壓力。

陳牧民指出，台灣派了很多農耕隊、醫療團援助邦交國，但台灣與這些國家根本沒有生意往來，民間交往層次非常弱，而中國卻是灑大錢投資當地的基礎建設、製造業，還蓋港口、機場、道路等，中國以經濟影響力改變外交承認。他認為，如果從前政府推動的「台薩園區」有做起來，今天跟薩國的關係不會那麼薄弱。

陳牧民說，中國已在不斷改變現狀，也看準台灣沒有對策、無法對抗，於是肆無忌憚。既然蔡政府一直謹守「中華民國」，北京也不會感激，照樣封殺，政府應以此做為回應中國壓力的手段，「把台灣拿出來」，做為逼迫北京的手段。

陳牧民也建議，政府甚至可以表態歡迎西藏精神領袖達賴喇嘛、世界維吾爾代表大會主席熱比婭與諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞來台，到台灣演講人權與宗教自由。政府不能光喊「同仇敵愾」，而在政治上的博奕，持續思維保守。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁認為，兩岸關係雖一直都沒有改善，但外在環境變化很大，尤其是美中關係，中國誤判美國川普的決策風格與行事，美國通過「台灣旅行法」與「2019年國防授權法案」，對中國刺激很大，加上南海情勢與美朝建立對話管道，「中國習慣懲罰弱者出氣」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢說，蔡總統出訪回國後，薩國立即與我斷交，明顯有針對性，這反而能讓國際社會注意到，中國破壞台海穩定的現狀。對於剩下的17個邦交國，政府必須做全面體檢，「該斷就斷，某種程度也是給邦交國警惕」；至於留下來的，應該加大這些國家的外交資源援助，此外，政府也應加強公眾外交彌補政治外交的不足。