台船拼潛艦國造 三菱、川崎重工退休人員將來台任顧問

有媒體報導，台船已委請日本三菱重工、川崎重工潛艦部門退休人員於10月提出評估建議書，並來台培訓專業焊接技工。（資料照）

2018-08-21 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前行政院長賴清德表示，總統蔡英文認為有一些潛艦的重要零組件包括引擎，可與外國有計畫的合作。有媒體報導，台船已委請日本三菱重工、川崎重工潛艦部門退休人員於10月提出評估建議書，並來台培訓專業焊接技工。

《上報》報導，台船規劃於2019年底興建潛艦廠區，2020年底完成IDS潛艦設計案，預期在2024年下水。報導指出，台船已聘請多位日本三菱重工、川崎重工潛艦部門退休的技師，於9月起來台，培訓建造潛艦所需的專業焊接技工。

報導表示，台船造潛艦可說是從無到有，因此需要經驗豐富、專業的國外工程師協助，日方技師除了培訓台船技工，也將提出評估建議書，並擔任造船技術顧問。

本報先前報導，台船今年4月參與國防部「海軍新型兩棲船塢運輸艦標案」，7月間又接連獲得海洋委員會海巡署艦隊分署「100噸級巡防救難艇之28艘後續15艘採購案」及「4艘4000噸級巡防艦的統包標案」。

台船指出，未來20年海軍及海巡署將陸續辦理相關艦艇建造案，總預算約5000億元，台船預估2019年「國艦國造」標案簽約金額，就上看500億元至600億元，將全力爭取「潛艦國造建造案」。