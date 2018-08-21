原博館15位諮詢委員沒高雄代表？高市原民議員俄鄧：搞不懂耶

2018-08-21 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民議員俄鄧‧殷艾今質詢指出，國立原住民博物館今年七月召開首次諮詢委員會議，他注意到15位諮詢委員中，竟然沒有一位高雄在地代表，強烈要求市府應向中央反映，起碼要有兩位高雄代表參與諮詢會議，給予南部觀點﹔高市代市長許立明指出，完全認同俄鄧想法，且會建議中央應協調一位政務委員主導計畫。

國立原住民族博物館去年九月定案落腳高雄澄清湖，預計2018年啟動規畫作業、2025年開館營運，基地面積14公頃，其中約4公頃是高雄市政府所有、10公頃是自來水公司土地，興建總預算估26.8億元。

中央原民會今年3月初曾南下會勘，7月下旬召開首次諮詢小組委員會議，關心原博館進度的高市議員俄鄧、殷艾發現，15位諮詢委員竟無高雄代表，甚至沒到過澄清湖，這樣開會有意義嗎﹖

他說，委員當中僅有桃園市都發局長盧維屏、曾擔任過高市都發局長，對高雄有概念，他肯定盧維屏的專業，但他現職畢竟是桃園市府官員，感覺也不太算是高雄代表。

俄鄧建議市府，應向中央建議，15位諮詢委員中，應該至少有兩位來自高雄，才能讓高雄的想法加入原博館。

鳥松區議員邱俊憲也呼應俄鄧，直言原博館確定落腳澄清湖後，現地目前仍是閒置，他建議市府應向中央反映加快腳步，甚至諮詢會議應該搬到高雄開才對。