學者台上提到薩爾瓦多斷交 台下竟然有掌聲

2018-08-21 11:13

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今早出席中華戰略協會「紀念823台海戰役戰勝60周年」紀錄影片、專輯發表暨學術研討會，馬致詞時強調九二共識是兩岸要共同遵守的交通規則，「馬習會」代表兩岸能用和平方式解決爭端。

馬英九致詞完後就提早離開會場，不過，在研討會開始後，參加研討會的淡江大學戰略研究所副教授黃介正在台上提到稍早薩爾瓦多與我國斷交的消息，台下竟然傳出掌聲，讓黃介正連忙勸阻，強調對中華民國不是好事，不要鼓掌。

馬英九致詞時提到823砲戰過程，他指出，在戰役快結束時，美國國務卿杜勒斯與前總統蔣中正發表「蔣杜宣言」，蔣表示，光復大陸的手段是靠三民主義，而不是靠武力，往後國軍戰略就變成三分軍事、七分政治，兩岸關係也逐漸和緩，砲彈變成砲宣彈，從大陸送來的不在是砲彈，而是觀光客和最近的通水。

馬英九強調，他任內推動金廈通水，談判艱難，但金門缺水，不處理會使金門發生永久傷害，他任內最後一年完成簽署，最近完成通水，完成「共飲一江水」的願景，是繼小三通、大三通後，兩岸關係一場革命性的新頁，如果不是他當時推動，「我非常懷疑政黨輪替後，一個不接受九二共識的政府能不能推動」。

馬英九說，兩岸真正要和解，大家要遵守共同的「交通規則」，3年前「馬習會」時他就表示，這場會議代表我們跟大陸願意也能夠 用和平方式解決爭端，兩岸在未來共存共榮，這是紀念823砲戰最重要的意義之一。