能源回饋金分配 陳學聖籲蔡政府多傾聽民眾心聲

2018-08-20 13:36

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖今日出席「大潭發電廠空氣污染及桃園國際機場航空噪音影響生活品質及健康協調會」表示，蔡政府的能源政策出問題，就要桃園市民用肺發電，既然能源問題短時間無法解決，回饋金的分配，呼籲蔡政府多傾聽民眾心聲。

這場協調會在新屋區石磊里活動中心舉辦，針對電廠、機場噪音回饋金分配不均、空氣污染等問題與里長及里民進行討論；大潭電廠副廠長李慶茂、課長陳儒豪、桃園機場公司處長陳志嘉都出席，獨缺市府環保局人員。

陳學聖說，桃園大潭電廠7部燃氣機組去年11月初就已經超過環評承諾的空污排放上限，現在大潭電廠是北台灣最重要的燃氣電廠，未來還要擴建成為全球最大天然氣單一燃料電廠，未來的污染可想而知，加上深澳電廠於2025年完工啟用，桃園將成為台灣污染最嚴重的城市。

陳學聖表示，政府一句「電是大家要用的，是嚴肅問題」強調大潭電廠的重要性，但他好奇的是，難道殘害人民健康就不是一個嚴肅的問題？如果蔡政府無法解決能源問題，還執意要蓋深澳電廠，「防毒面具應是台灣未來的明星產業」。

會中，陳儒豪說，天然氣發電是最乾淨的火力發電，氮氧化物的排放量標準是40ppm，場內是18至20ppm，近年也編列80億針對1至6號機組進行設備改善，改善完後，氮氧化物的排放量會降至10ppm，去年給公所的回饋金有6800多萬元，未來還會逐年增加，因為8、9號機還在增建當中，回饋金的分配有分級，分配權責在公所，如果分配不公，可以跟區公所反映。

陳學聖說，空氣污染及噪音污染是鄉親最關心的問題，但在污染源無法完全根絕下，回饋金的補助就非常重要，如何達到公平合理，必須多傾聽民眾的聲音，針對民眾所關心的回饋金分配及機場噪音回饋金計算標準等問題，未來會持續跟台電及民航局溝通，給民眾一個更好的交代。