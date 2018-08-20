馬英九挺慰安婦要日本道歉 學者諷：也應設軍中樂園銅像

馬英九挺慰安婦要日本道歉，學者李筱峰諷：也應設軍中樂園銅像。（資料照）

2018-08-20 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市黨部日前在市黨部出租土地上，設立台灣首座慰安婦銅像，前總統馬英九也出席揭幕儀式，並要求日本政府對日軍慰安婦認錯、賠償，消息引起日方關注，也引起社會討論。

對此，台北教育大學名譽教授李筱峰指出，國民黨早期在金馬地區設立「軍中樂園」，被強送去、簽下賣身契的女子不也是慰安婦嗎？諷刺的說，那應該再立一尊國民黨的慰安婦銅像，以示一視同仁。

「慰安婦一視同仁。」李筱峰以此為題在臉書PO文，指出近日國民黨台南市黨部為二次大戰被日本徵調去軍中服務的「慰安婦」立了一座銅像，馬英九特地主持揭幕，並發表激昂慷慨的演說「關心慰安婦」，他認為這是基本人道精神，因此給予馬英九肯定。

但李筱峰話鋒一轉，「不過我建議，慰安婦銅像還不夠，應該再另加立一尊」。他表示，請大家不要忘記，在1980年代以前，金、馬等外島的軍中有所謂「八三一軍中樂園」，在那裡服務的女子，不也是一些被強送而去、且簽下賣身契，規定要服務幾年才能脫身的「慰安婦」嗎？國民黨設的「軍中樂園」門口還有這樣的對聯，「軍中紅粉慰眾士，樂園春色皆佳人」。

李筱峰指出，裡面那些被簽有年限的賣身契綑綁著的女子，在那邊「慰眾士」，直言這不是「慰安婦」什麼才是「慰安婦」？而「軍中樂園」直到陳水扁時代才廢除。因此他強調，「除了日本時代的慰安婦銅像之外，我建議也該再立一尊國民黨時代的慰安婦銅像，以示一視同仁」。

馬英九（右）參加慰安婦銅像揭幕儀式。（高思博辦公室提供）