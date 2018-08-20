握緊握滿攜手拚逆轉勝 陳學聖、楊敏盛要打破不合之說

KMT拚逆轉勝，陳學聖、楊敏盛緊握對方的手，打破不合之說。（記者李容萍攝）

2018-08-20 00:08

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖19日晚上參加在中壢區龍和飯店舉辦的桃園黨代表及黨部同仁餐敘，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、議員魯明哲、議員舒翠玲都出席表態力挺，陳學聖說「國民黨不容分裂，我們要化悲憤為力量，轉變成更加努力的動力，展現國民黨團結一心的精神」。

陳學聖19日上午先出席國民黨在新北市板橋體育館舉辦第20屆第2次全國代表大會，晚上則回桃園與桃園黨代表餐敘時，過程中陳學聖、楊敏盛互動熱絡，也與魯明哲相互討論選戰。席間黨代表高喊市長加油，楊敏盛眼見黨內同仁團結、氣勢如虹，也忍不住起立鼓掌叫好。

「我跟陳學聖一直以來被說不合，但其實是沒有的事情。」楊敏盛認為，起跑時落後並不代表無法贏得比賽，「鄭文燦現在跑了9000公尺，我們才跑3000公尺，但是靠著大家的努力、幫忙，一定能夠迎頭趕上，最後一起逆轉勝」。

楊敏盛也提到，陳學聖在政策白皮書首部曲記者會上提出「韌性城•新首都」的城市願景，讓他對於未來的桃園有了前所未有的期待。楊敏盛說，與韌性城市的願景雖然相見恨晚，可是他相信陳學聖是有大格局的市長，非常有遠見，一定會協助陳學聖贏得選戰，讓桃園市有小確幸也有大未來。

陳學聖則說，「換聖」 或「換盛」風波不斷，但他和楊主委依然在市長參選人和黨部主委的崗位上奮戰，就是相信團結絕對可以逆轉勝，事實證明他們不會被有心人士流言蜚語所操弄而擊垮，這也代表堅持不放棄的「韌性」，未來一定要帶領大家翻轉桃園、全新出發。