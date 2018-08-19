民進黨新竹縣長參選人鄭朝方 為賴揆導覽湖口老街

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左）親自為行政院院長賴清德（中）導覽解說湖口老街之美。（記者黃美珠攝）

2018-08-19 23:09

〔記者黃美珠／湖口報導〕行政院院長賴清德今天下午率領行政院團隊參拜湖口縣定古蹟三元宮後，一路跟隨著民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的導覽，沿著老街走向另一頭的天主堂，跟在地的創業青年舉行座談會，了解鄭朝方打算如何跟這些年輕人一起合作帶領新竹縣走向新的發展方向。

賴清德說，新竹縣地靈人傑，什麼都好，但就是缺少方向，需要1個「新方向」！

他說，新竹縣需要跟新竹市合作、用「新思維」走出自己的新方向。而鄭朝方是民進黨栽培的新世代，跟新竹市的林智堅一樣，現在替新竹縣提出新思維、新方向，所以地方如果要發展，就要支持鄭朝方，並在三元宮前拉起鄭朝方的手，請大家替民進黨加油、支持鄭朝方「凍蒜」。

鄭朝方則跟在場者說，他想用文化、人文、美學的方式讓湖口老街風華再現，這就是他的新方向。

他很高興自從他參與政治工作以後，有越來多的年輕人或有社會專才的朋友關注政治，他就是希望號召更多的年輕人投入政治、翻轉政治美學，帶領新竹縣走出不一樣的天地。

賴清德除了跟鄉親推薦鄭朝方，也說明小英總統執政2年，在台灣各界包含勞資雙方的共同努力，去年台灣的經濟成長率2.86％是近年最好的。

今年第2季已經來到3.29%，如果認真去看去年的第3季開始到今年第2季為止，台灣已經有1年的經濟成長率是突破3%。另外去年失業率也已經下降，去年下降到3.76％，今年上半年又再下降到3.66%，這是近20年來失業率最低的。另外也可以看到股市上萬點已經有1年4、5個月之久了。

行政院有個很重要的工作，除了解決企業投資所面臨的各種問題，還要把這些經濟成長的果實讓民眾也感受和享受得到，而加薪是最直接的，所以去年他上任時宣布替公務人員加薪，帶動企業也加薪，把基本工資一路調漲到2萬3100元，這就是要讓勞工朋友享受得到經濟成長的果實。

此外，還進一步減稅，降低大家的負擔。使得1個年薪40萬5000元的人不用繳稅，等於月入3萬以下的勞工，可年領13.5個月薪水但不用繳稅。

4口之家的雙薪家庭，2個孩子都不到5歲，家庭總收入123萬還可以不用繳稅，共有542萬戶家庭受益，這樣減稅幅度是2、30年最大的。 用這樣的方式增加民眾的可支配所得，大家就能感受到經濟有在進步。

賴清德又說，我們5歲唸公立的幼兒園是免費的，如果唸的是有加入政府制度的私立幼兒園，那他每個月所付的學費不會超過4500元。所以小英總統並沒有辜負大家的期待，敬請大家繼續支持。

今天下午湖口老街烏雲密布，甚至慢慢降下雨點。但是當地的遊客、或是在地鄉親和店家們聽到賴神來了，依舊紛紛趨前要求握手、合照、或送上小吃供品嚐，完全不因逐漸暗黑的天色而掃興。

賴清德也始終面帶笑容、來者不拒地逐一滿足大家對他的要求，使得賴神魅力橫掃整條老街，讓短短不到半小時的路程，整整多走了至少1個小時，才得以跟在地的地方創生團隊面對面座談。

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