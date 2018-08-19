打破議員配合款綁樁陋習 黃國昌：時力當選人將公開流向

黃國昌（左一）強調，未來黨內參選人若當選，必定公開每年議員配合款流向。（記者鄭名翔攝）

2018-08-19 15:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時代力量黨主席黃國昌今下午與立法委員洪慈庸、苗栗辦公室主任委員邱顯智至苗栗縣竹南鎮為黨內提名縣議員參選人宋國鼎競選總部成立造勢。黃國昌強調，「新政治」並非僅訴求年輕人參政，更要打破舊有政治陋習，黃強調，現行地方議員配合款多流入私人基金會或用以綁樁，未來時力議員當選人必定公開配合款流向，讓選民掌握納稅錢用向何方。

黃國昌為子弟兵造勢，砲火先對準因貪污遭判刑的國民黨籍高雄市議員陳粹鑾，痛批她已遭褫奪公權，但卻力拱24歲女兒鄭安秝接棒政治香火，表面訴求青年參政實則行鞏固政治世襲的陋習。

黃國昌強調，新政治的訴求不僅只是給年輕人進入地方政治的機會，更重要的是要讓有理想、能做事的人發揮空間。黃認為現行的政治獻金法規不完善，光初選就要耗上千萬元，使年輕、無背景的優質人選難以投身政治，且當選後的配合款流向也不夠公開，多淪為議員的綁樁資金。

為打破政治陋習，黃國昌表態，未來黨內參選人一旦當選，必會公開每年議員配合款流向，讓選民們明白自己的納稅錢流向何方，避免私相授受，淪為守舊勢力鞏固選票的工具。