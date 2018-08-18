台南市長選舉民調：黃偉哲大幅領先 、「虧雞」衝第3

本報台南市長選舉民調結果

2018-08-18 06:13

〔記者陳鈺馥、邱灝唐、萬于甄、楊金城／綜合報導〕府城台南選戰火熱，7名參選人有意角逐市長寶座。本報昨晚最新民調顯示，民進黨參選人黃偉哲支持度40.6％，國民黨參選人高思博支持度11.6％，黃偉哲領先29個百分點；但未表態比率高達32％。

7人角逐 黃偉哲贏過其他6人總和

民調顯示，黃偉哲以40.6％支持度，遙遙領先其他6名參選人總和。高思博支持度11.6％居次，有「虧雞福來爹」之稱的無黨籍參選人林義豐，支持度9.7％排名第三，無黨籍參選人、前台聯立委許忠信2.7％位居第四，無黨籍身分的前台南縣長蘇煥智2.0％，警界出身的無黨籍參選人陳子敬僅0.9％，擔任龍崎區里長的無黨籍參選人陳永和支持度0.5％。

在7人對戰組合中，59.6％選民看好黃偉哲勝選，看好高思博當選者僅3.8％，此外林義豐看好度3.2％、蘇煥智0.6％、陳子敬0.5％、許忠信0.3％，陳永和0％，沒意見32％。

黃偉哲：繼續努力 高思博說不意外

對於民調結果，黃偉哲表示，他會按照既定行程努力，只要其他參選人不做負面選舉，他都會把他們當作可敬的對手，進行一場君子之爭。

高思博則說，他不意外所有參選人支持度加起來都沒超過黃偉哲，因黃的支持度一定要「保四」，不讓行政院長賴清德7成2的得票率被腰斬。

至於其他5位參選人，蘇煥智認為民調有機構效應；許忠信直言支持度沒這麼低；陳子敬說，尊重每一份民調的結果；林義豐沒意見；陳永和則感到驚喜。

電音派對奏效 林義豐吸年輕選票

民調交叉分析顯示，黃偉哲在老中青各年齡層均居領先地位；引人注意的是，在20歲至29歲年輕選民，有29.11％支持黃偉哲，林義豐以22.78％支持度緊追在後，顯示林義豐上個月舉辦話題性十足的百大DJ電音派對，對年輕選民有吸票效應。

這次調查是自由時報民意調查中心，於8月15、16和17日晚間進行，成功訪問台南市1069位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點之內。調查是以台南市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；經費來自自由時報社。

本報民調顯示，台南市長選舉，民進黨參選人黃偉哲以40.6％支持度，領先其他參選人。（資料照）

國民黨參選人高思博獲得11.6％支持度。（資料照）