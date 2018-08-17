蔡總統出訪 貝里斯稱呼「台灣總統」

總統蔡英文（前排左）「同慶之旅」在當地時間16日下午抵達貝里斯，貝里斯總督楊可為（Colville Young）（前排右）到場接機，現場演奏中華民國國歌，蔡總統行扶手禮。（中央社）

2018-08-17 11:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文目前正在友邦貝里斯訪問，貝里斯政府今在臉書發布新聞稿歡迎蔡總統到訪，並在新聞稿標題中稱呼蔡英文為「台灣總統」（President of Taiwan）。

總統出訪友邦對我稱呼向來是外界關注焦點。貝里斯政府在新聞稿中也以我正式國名「中華民國台灣」（Republic of China （Taiwan））稱呼我國，貝國在新聞稿中指出，此為蔡總統上任後首次到訪貝里斯，預計雙方將就農業、文化、資訊與科技、醫藥等領域進行交流。

蔡總統先前赴友邦巴拉圭出席新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，阿布鐸在社群媒體發文，稱呼台灣為「中國台灣」（la presidenta de China - Taiwán），外交部事後說明強調，此為西語友邦對我國口語稱呼，巴國則在稍早將貼文改為「中華民國台灣」（la República de China-Taiwán）。