美國願協助台灣潛艦造艦 賴揆：目前推動順利

2018-08-16 21:07

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普日前簽署「國防授權法」，支持台灣強化軍力，蔡政府正推動國機國造與潛艦國造，行政院長賴清德昨表示，蔡英文總統認為有一些潛艦的重要零組件包括引擎，可與外國有計畫的合作，美國已同意願意協助台灣潛艦造艦的藍圖。

賴揆說，目前潛艦國造推動的還算順利，被詢及蔡總統曾說2030年第一艘國造的潛艦要試航，賴揆說，「對！」目前是朝這個方向努力地推動。

華視鍾年晃「Online鍾點讚」節目今晚10時將播出賴清德的專訪，目前畫面已透過網路提前曝光，被詢及國機國造與潛艦國造是蔡總統兩個很重要的國防政策，現在的進度是否一切都很順利？

賴清德說，目前除了國機國造、潛艦國造以外，其實還有一些船，例如海巡署所使用的船，或者是國防部本身所需要的船，其實也都希望藉由這些國防所需要的這些船艦，來帶動台灣產業的發展，目前進行還算順利，一步一步的在規劃。

他說，中科院的研發能力也很強，過去是沒有給我們產業界很好的機會，蔡英文總統訂這個政策，就明白的講有一些艦，其實是應該要給國內來做，有些重要的零組件包括引擎，就可與外國有計畫的合作。

賴清德強調，國防工業的自主，對未來台灣產業的帶動，效益是很大的。