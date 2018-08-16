丁守中力挺85度C 批民進黨沒能力處理兩岸關係

2018-08-16 11:31

［記者簡惠茹／台北報導］中國再度出手打壓台商，只因為蔡英文總統過境美國洛杉磯時，路過85度C喝咖啡，中國官媒、網民輪番砲轟，中國85度C昨發出聲明支持「九二共識」，更稱「蔡英文是台灣當局領導人」，國民黨台北市長參選人丁守中今早直播挺85度C絕對不是台獨，更批民進黨政府沒有能力處理兩岸關係。

丁守中今天一早拿著85度C的飲料在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」開直播力挺85度C，並PO文指出，85度C打開門做生意，只是無辜受到了池魚之殃，相信他們絕對不會是台獨，希望兩岸所有的好朋友都一起給，85度C打氣。

丁守中在直播中表示，85度C這樣優質的企業卻在兩岸對立氣氛、民粹炒作下成為犧牲者，我們非常不捨，台灣優質企業在兩岸服務，不應該成為兩岸對立下的犧牲品，現在民進黨政府對兩岸關係沒辦法處理、沒有心處理，也沒有能力處理，對岸對我們台商事務也是已讀不回的形式。

「成立兩岸事務委員會扮演好角色，承擔起中央政府的無能。」丁守中指出，擔任台北市長後，一定會在台北市政府下面成立兩岸事務委員會，一條龍處理台商、台生、陸生、中國在台灣投資的企業、中國在台旅客權利，一定為兩岸人民交流、友善合作提供最好的服務，民進黨中央黨部沒有能力也沒有意願做好這個事情，他來承擔。

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