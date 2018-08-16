韓國瑜提太平島股票上市 阿扁諷國際詐騙集團

2018-08-16 08:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出的讓太平島股票上市，前總統陳水扁今早在臉書開炮，諷刺是國際詐騙集團？他批說：「如果韓國瑜太平島「噴石油減債論」ㄟ通，郭台銘的錢也都是高雄市民的，只要郭台銘同意！？」

韓國瑜上週日參加榮美教會舉辦的「市長給問嗎」活動，對於「償還高雄近3千億負債」問題，韓國瑜先在臉書直播時賣關子，說自己有一套「驚動萬教、轟動武林」的方式，沒想到辦法竟是讓太平島股票上市，開發石油及可燃冰。

韓國瑜表示，太平島隸屬高雄市旗津區，估計如股票上市，靠蘊藏200億桶石油與豐富礦產，可解決高雄的債務，但還需要中央政府同意、太平島周邊國家同意。

對此，陳水扁今早在［新勇哥物語］199期指出，太平島石油礦產均為「國有」，絕對不是高雄市政府「市有」。試問不是自己的東西，難道可以對外胡亂宣稱，「你的也是我的，只要你同意」嗎？或者說，「鴻海的錢都是高雄市民的，只要鴻海股東同意、郭台銘同意」嗎？

阿扁表示，太平島是南沙群島的最大島，長久以來一直有主權誰屬的問題，也涉及美、中、台、越、菲等多國經濟海域，與大陸礁層礦產石油探採的重大爭議，非常複雜敏感，隨時都可能引發軍事衝突，稍具國際觀的人，是不會說韓國瑜那樣的話的。

阿扁強調，縱使在高雄市區地底下發現蘊藏500億桶的石油與豐富礦產，也是「國有」財產，高雄市長根本無權處分，否則就是「股票上市」的「空殼公司」！韓國瑜豈不成為國際詐騙集團？

阿扁也回憶他在2008年2月2日，成為台灣第一位踏上最南疆太平島的總統！

阿扁說，當時為了能夠飛行C130 運輸機，必須延長興築跑道1200公尺，可是興建費用被藍橘委員給全刪了，他還是克服萬難，在273天內把它完成，卸任前並親自走了一趟太平島，不僅宣示國家主權，也讓太平島成為南海爭議的核心利益。