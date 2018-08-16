總統專機原訂從巴西進南美？ 他再貼圖公佈「真相」

總統蔡英文（左）搭乘華航專機啟程飛往巴拉圭，有資深媒體人認為，實際飛行路線可能與事前申報的路線不同。圖為蔡英文抵達巴拉圭後，贈送紀念品給新任總統阿布鐸（右）。（圖由總統府提供）

2018-08-16 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文13日從美國洛杉磯起程，搭乘華航專機啟程飛往巴拉圭，《BBC》資深媒體人郭篤為15日指出，報審的飛行里程數為1萬1662公里，但實際里程只有1萬592公里，代表總統專機原先沒有打算飛越厄瓜多、祕魯與玻利維亞。

郭篤為在臉書上表示，洛杉磯至巴拉圭的直線距離為9206公里，總統專機報審的飛行里程數為1萬1662公里，實際飛行里程則為1萬592公里，這代表在實際啟程之前，專機疑受中國阻礙，打算飛抵巴拿馬上空後，轉東北方飛到委內瑞拉領空附近，從巴西進入南美洲，並南下抵達巴拉圭。

網傳中國阻撓蔡英文專機飛行 外交部否認

郭篤為14日表示，依照拉丁美洲正規航線圖來看，除墨西哥對蔡英文專機關閉領空外，厄瓜多、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、智利和玻利維亞都沒有准許專機飛越。若把這次紀錄和蔡英文在2016年6月底出訪巴拿馬、巴拉圭時的航線記錄做比較，相較之下就能更切實地反映出台灣在拉美地區的真實處境。

外交部今天表示，華航團隊深具專業，依國際慣例與飛航條件安排最適航線，符合飛安基準就是正規航線。此行去程則經古巴南下厄瓜多、祕魯，經玻利維亞抵達友邦巴拉圭。

郭篤為推測，總統專機原本疑受中國阻礙，打算飛抵巴拿馬上空後，轉東北方飛到委內瑞拉領空附近（虛線），從巴西進入南美洲，並南下抵達巴拉圭。（圖擷取自郭篤為臉書）