85℃被舉發台獨企業 Kolas：譴責中國打壓企業

2018-08-15 15:44

〔記者李欣芳／台北報導〕刻正出訪拼外交的蔡英文總統日前過境美國洛杉磯，順道拜訪當地85℃門市，遭中國網民砲轟是台獨企業，85℃隨即發聲明支持九二共識。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，非常同情85℃，也強烈譴責任何特定國家用自以為的意識形態，打壓自由市場跟國際企業。

Kolas強調，包括之前中國要求各國航空公司改掉台灣名稱，這是如出一轍的行為，對此強烈譴責。

蔡總統出訪友邦巴拉圭和貝里斯，12日過境洛杉磯期間，造訪當地85℃咖啡店門市。相關照片曝光後，中國大陸網民灌爆85℃微博，揚言抵制，85℃隨即發文強調支持「九二共識」。

Kolas今天接受三立新聞網專訪時表示，非常同情85℃必須做出這樣的聲明，強烈譴責任何特定國家用自以為的意識形態，打壓自由市場與國際企業。

此外，Kolas也被問到民進黨台北市長參選人姚文智的相關問題，她說，2005年政府籌備設置原民台時，姚文智是當時的籌備處執行長，是姚文智面試她到原民台的新聞部工作。

Kolas說，看到姚文智這段時間的奮鬥，她非常感動，姚文智很誠實、堅持自己的理想，從來沒有改變對台北的想法，她不斷鼓勵、支持姚文智，一定會永遠當姚文智的後盾。