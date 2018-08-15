張有擇總部譴責「選舉暴力」 丟衛生紙團男子道歉

2018-08-15 12:00

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南鎮長參選人張有擇競選總部上月28日深夜遭人丟棄衛生紙團，由於時機敏感質疑動機不單純，報警處理外並透過臉書及夾報遣責「選舉暴力」，闖禍的歐姓男子今天早上在阿嬤陪同下到張有擇總部鞠躬道歉。

張有擇競選總部人員蔡錦松指出，上月29日早上7點多他到總部上班，發現鐵門及地上黏了6、7坨衛生紙，調閱監視器發現28日晚上10點多有一輛自小客車停在總部前，且車內有人朝著總部丟東西，總部人員質疑動機不單純因此報警處理。

斗南分局接獲報案不敢大意，通報縣警局鑑識人員到場採證，並根據監視器畫面找到涉嫌的歐姓男子到案說明，歐男坦承是酒後做出不理性行為，訊後依違反廢棄物清理法送辦。

事後，張有擇總部在張有擇的「小鎮CEO張有擇」臉書粉絲專頁貼文及夾報譴責暴力進入斗南，這事件也在斗南引起討論。

歐男今天早上10點在阿嬤陪同下到張有擇總部道歉，張有擇不在總部由總部施姓祕書接待，歐男鞠躬道歉後說，自己當天晚上酒後失態，做出不理性動作真的很抱歉。

歐男的阿嬤說，28日晚上孫子與友人外出吃飯喝酒，隔天早上10點多警察來家裡將他帶回派出所調查，酒測值仍0.37毫克。

張有擇總部人員蔡錦松表示，總部所在地一整排有4間，為什麼只挑總部丟，說這是酒後行為「說不通」，今天早上張有擇人不在總部，整個事件交給律師及警方依司法處理。