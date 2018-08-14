總統在美參訪 引雷根名言隱喻兩岸互動底線

蔡總統在雷根圖書館發表講話。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-14 05:58

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統在美國洛杉磯第二天行程，於當地時間十三日前往雷根圖書館參訪，總統除感謝雷根在任美國總統時提出對台的六項保證，是美國的重要承諾。

總統還引雷根的名言指出，任何事情都可以談判，除了兩件事：我們的自由和未來是不能夠妥協。總統也藉此隱喻對兩岸之間的互動底線。

雷根圖書館為紀念美國第40任總統雷根的總統圖書館，包括馬英九擔任總統時曾於二〇一四年到訪。

而蔡總統這次不僅前往參觀，並發表公開講話，媒體並能採訪，規格更勝於過去，由此顯現台美關係的正向發展，總統並對此次過境待遇表達感謝，認為有助於台美正常化的互動關係。

蔡總統在雷根圖書館裡選擇專為紀念冷戰結束的一面柏林圍牆前發表講話，她強調雷根對台提出的六項保證，是美國的重要承諾。對台灣而言，自由民主是重要的價值，也是我們信守的承諾。

總統稍早在洛杉磯還與美國新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）進行早餐會，馬婷妮才剛訪問過台灣，她並陪同蔡總統來雷根圖書館參觀。

蔡總統除參觀雷根生前的文物及檔案外，還與隨團成員及媒體在雷根曾乘坐之空軍一號專機前合影。