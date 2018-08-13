東亞青運申復結果不變 林佳龍：不放棄任何救濟途徑

針對東亞青運主辦權，台中市長林佳龍表示，不會放棄任何救濟管道。（翻攝自林佳龍臉書）

2018-08-13 12:52

〔記者張菁雅／台中報導〕原訂明年在台中市舉辦的第一屆東亞青年運動會，因中國打壓而貿然遭到取消。台中市長林佳龍日前向東亞奧會（EAOC）提出申復，今天正式收到EAOC主席劉鵬回函，表示取消第一屆東亞青年運動會的結果並未改變。林佳龍在臉書表示，台中市將持續爭取國際社會支持，不會放棄任何可能的救濟途徑。

林佳龍在臉書PO出劉鵬的回函，並表示，當然有心理準備，在中國壓力下，台中申復要求繼續主辦絕不容易，「但是我們從未將申復作為唯一救濟選項，我們不會放棄任何機會。此次向EAOC申復未果，我們預計再尋求瑞士洛桑體育仲裁法庭的救濟，包括調解及仲裁，法制單位也正在研究訴訟的可能」 。

他也嚴正抗議劉鵬在回函內所提「這個決定（取消賽事）有利於東亞體育界的團結，穩定與和諧，有利於促進奧林匹克運動的健康發展。」

林佳龍表示，無法接受這個說法，甚至認為取消賽事的決定才是破壞了體育的穩定和諧、違反了奧運精神。

他重申，在這個程序倉促的決策過程之前，台中市政府從未被告知過有任何違反或未遵守合約之處；在決策過程之中，也也從未被邀請進行諮商或提出答辯；在決定宣布之後，中國單方面對外宣稱以民間發起的「2020東京奧運正名公投」為取消原因，更是荒謬至極。

林佳龍也強調，2019東亞青年運動會貿然遭到取消，影響涵蓋9個國家地區、約2300名青年運動員及隊職員的權利。台中3年來傾力籌備也獲得EAOC肯定，而今年粗暴地取消這項賽事，對台中、對所有青年選手都不公平。

他說，台中與中央會繼續聯手努力，爭回主辦權，目標是無論是否爭取成功，明年都要在台中舉辦國際賽事，不會因為遭到打壓，就讓台中、台灣，在世界消失。