總統洛杉磯僑宴演說 台美人可以為台灣做更多事情

蔡英文總統過境美國洛杉磯，大宴台僑。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-13 12:18

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」在美西時間十二日前往首站洛杉磯，晚間並出席有超過千名僑胞參加的盛大僑宴，總統呼籲，台美關係是越來越好，而台美關係的進展，仰賴許多台美鄉親的出力。從產業到外交，台美人不是旁觀者，也不是啦啦隊，台美人可以為台灣做很多事情。台灣生存和發展，更不能沒有台美人的力量。

總統晚間出席僑宴活動，雖然是在美西的洛杉磯舉辦，但現場僑胞也有從美東的紐約趕赴而來，總統也肯定僑胞以實際的行動，繼續支持政府的推動的改革。

總統也向僑胞們細數政府改革的事項，並努力實現在選前所宣示的「壯大台灣」承諾。首先，我們要「充實民主」。包括啟動國會透明化的改革，去年並修正公投法打破過去所謂的「鳥籠公投」，最近台灣的國家人權博物館也正式開幕。這個博物館，把威權時代審判、關押政治犯的空間，變成人權教育的場所。

總統並把這個博物館，推薦給台美人的第二代、第三代。鼓勵他們下次回台灣可以到景美或綠島的園區看看，大家對台灣民主發展的歷程，一定會有更深的體會。

總統說，壯大台灣的第二件事情，必須「建立公義」。所以我們推動稅改，減輕中低所得者及受薪階級的租稅負擔。第三件事情就是「創新經濟」。要提升產業創新的能量，並且強化台灣貿易的多元格局。

總統說，過去兩年，透過新南向政策，拓展台灣跟東協、南亞、以及紐澳的連結。這幾年來，台灣和美西之間的航線，也變成一條更有價值的航線。因為Microsoft、Cisco、Google、Amazon，這些以美西為據點的創新企業，都決定在台灣新設或擴大研發中心，專攻AI、IoT以及雲端等等前瞻領域。這幾個投資案背後，許多台美人也扮演牽線和促成的重要角色。政府的「亞洲‧矽谷」計畫，在桃園和矽谷都成立了辦公室，要把台灣跟全世界的創新社群連結起來，就是延攬台美人來幫忙。