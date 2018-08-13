小英總統高調過境美國 逾千人僑宴登場、多位眾議員與會盛讚

小英總統高調過境美國，千人僑宴登場，美國眾議院外委會主席羅伊斯（圖）與會。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-13 11:50

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」在美西時間十二日抵達首站洛杉磯，晚間出席超過千人的僑宴活動上，包括美國眾議院外委會主席羅伊斯、眾議員趙美心及薛曼等人也到場，其中，薛曼更直接表達歡迎蔡總統前往華府訪問。

不同以往總統過境美國的低調活動，這次蔡總統在洛杉磯停留期間活動公開，僑宴也開放媒體全程採訪。陪同蔡總統的美國在協會理事主席莫健也肯定台美關係是愈來愈好，他並公開盛讚蔡總統是「美國的朋友」。

蔡總統在致詞時也提到莫健對台灣的支持，並指莫健特別從夏威夷飛來洛杉磯陪同在美國的停留，她也表達感謝之意。

長期支持台灣的羅伊斯，即將卸下眾議員職務。他在僑宴上也細數與台灣之間的深厚淵源，包括在國會推動通過台灣旅行法等歷程，並強調應加強更緊密的台美關係。

華裔的趙美心提到初識蔡英文時即對其學經歷印象深刻，並高度肯定台灣出現第一位女性總統，她同為女性也感光榮。她並說，美國國會對於有關台灣的議案，總有強大的支持力量，她會繼續支持這樣的支持，並強化雙邊關係。

選區也在洛杉磯的薛曼致詞時說，剛認識蔡英文時就說她總有一天會擔任總統，而果不其然，兩年前她過境美國來到洛杉磯時，就是以總統身份到訪。同樣參與推動台灣旅行法等多項挺台法案的他更當場說，台旅法就是要讓更高層互訪，希望蔡總統將來能正式訪問華府。薛曼這項主張，台下僑胞立即以熱烈掌聲回應。