年底9合1選舉 賴清德：嚴防中國外力介入

行政院長賴清德13日出席107年公職人員選舉查察檢警調廉高層首長座談會，並在致詞中指示與會人員除了查察賄選之外，還要嚴防中國外力的介入與假新聞的散佈。（記者朱沛雄攝）

2018-08-13 11:07

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應今年底將舉辦的9合1選舉，最高檢察署今早在警政署召開「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」，行政院長賴清德今致詞時表示，年底選舉為達成公平、平安的兩大目標，將嚴格執行查賄以及利用政黨、宗教等名義介入選舉等不法情況，特別要嚴防中國外力介入及假新聞的散布，期許年底選舉能乾淨進行。

賴清德說，過去賄選的手法層出不窮，或是有利用政黨、宗教等各種名義介入選舉等情況，特別是中國外力的介入，以及假新聞的散布等，都會影響到選舉的公平性；另外，今年底的選舉將合併公投舉行，希望檢、警、調、廉等各單位的行政流程做到完美無缺，讓清白參選的有志之士能脫穎而出。

法務部長蔡清祥則致詞表示，這次選舉發現有境外敵對勢力介入選舉、幫派組織透過政黨名義，用金錢及暴力介入選舉，以及用造謠、抹黑等不實新聞來影響選舉公正等3大不法現象，尤其是有情資顯示，候選人或樁腳帶隊到對岸旅遊，名義上雖是自費機票，但實際上卻在落地後，又將機票錢還給被招待去旅遊的民眾，顯然已涉及賄選，籲請執法人員密切注意。

內政部長徐國勇也表示，今年底的選舉可能會伴隨很多公投案，可預見今年底的選舉工作將很繁重，警政署除了要負責平常的治安維護，這次還要負責查賄、 防制暴力等兩大重點工作，非常辛苦。

徐國勇說，關於查賄工作方面，包括現金買票、走路工、送禮、宴請等賄選方式，警政署已有佈置並掌握相關情資，至於防制暴力部分，對於有暴力份子透過政黨、宗教及社團等名義介入選舉，一定要繩之以法；此外，相關行政單位也會依法行政，並達成行政中立等態度。