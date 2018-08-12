國民黨高官「黨職併公職」溢領金額曝光！

2018-08-12 07:45

220名公職溢領退休金 政務官17人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨國高官「黨職併公職」溢領金額曝光！

銓敘部清查發現，共有220名公職人員退休年資併入黨職計算領取退休金，而17名「黨職併公職」政務官中，金額最高的「溢領三巨頭」，榜首為前監察委員黃肇珩，溢領543萬元，前僑委會副委員長王能章居次，溢領495萬元，前考試院長關中溢領351萬元排名第三。銓敘部限於前天8月10日前返還國庫，不然將移請強制執行。

銓敘部名單 連戰上榜

根據銓敘部名單，前副總統連戰「黨職併公職」溢領款僅10萬元，排名倒數第一，併入的民眾服務社主任年資僅1年7個月，其餘皆政府公職經歷。

立法院去年4月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定1年內追討「黨職併公職」溢領退休金，但銓敘部拖延1年才算出金額。據透露，銓敘部至今僅收到總計2億1千多萬元的溢領款，尚未全數追回。

榜首黃肇珩 溢領543萬

官員表示，17名政務官清一色為國民黨籍，黨營事業時期的中央通訊社記者出身的黃肇珩，併入18年8個月黨職年資。當過國民黨組工會、省黨部主委的關中，則併入民眾服務總社10年1個月年資。

據悉，前台中市長胡志強溢領163萬元，「黨職併公職」10年10個月，包含在世亞盟任職，以及1975年至1984年英國留學期間，一邊讀書、一邊還擔任民眾服務社聯絡員的黨職。

胡志強留英 還任黨職

此外，前司法院長施啟揚併入民眾服務社7年黨職年資，溢領224萬元；前總統府秘書長吳伯雄併入2年民服社年資，溢領47萬元；前總統府副秘書長黃正雄，以4年1個月黨職年資，溢領227萬元；前考試院秘書長吳鴻顯，併2年4個月民服社年資，溢領77萬元；前僑委會委員長焦仁和併3年3個月民服社年資，溢領220萬元。

首度曝光的「黨職併公職」高官，還有前監察院長陳履安，退休併入5年3個月民服社年資，溢領122萬元。

官員指出，前外交部發言人冷若水，因併計黨營時期中央社5年10個月年資，溢領241萬元。馬英九提拔的客委會主委黃玉振，也因併入中央社4年11個月年資，溢領15萬元。