體育統戰！中國帶台灣青年選手 參觀「奧運冠軍榮譽榜」

參加海運會的台灣大學生運動員被安排參觀中國的「國家體育總局訓練局」，在榮譽館駐足觀看中國的奧運獎盃和獎牌。（取自網路）

2018-08-11 22:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近期蠻橫拔走我東亞青運主辦權，也出手阻撓我國舉辦的U19橄欖球錦標賽，一方面打壓台灣，另方面卻在暑假密集舉辦兩岸體育交流賽事，強化「體育統戰」，還帶台灣青年選手參觀中國的「奧運冠軍榮譽榜」。立委認為，北京只想把台灣鎖在中國，台灣應爭取更多國際賽事，在國際舞台上爭取表現。

北京在7月18至24日首次舉辦「海峽兩岸體育交流運動會（簡稱海運會）」，號稱有近4000名運動員參加，其中，台灣共39所大學、1800多名選手參加。中國國台辦劉結一致詞時說，「彼此更親、兩岸更近、中華更強！」不過，在海運會落幕當天，中國強拔我東亞青運主辦權。

在海運會期間，北京招待我方運動員到國家體育總局訓練局與榮譽館，參觀奧運獎盃獎牌與「奧運冠軍榮譽榜」，也安排台灣選手與中國奧運金牌選手合影。

在東亞青運主辦權遭拔後，上海市和台北市體育局主辦的「海峽杯」籃球賽照常舉辦，且本月底還將移師到上海比賽。由國台辦批准的「第2屆海峽兩岸學生棒球聯賽」也在台中市進行複賽，獎牌還寫「『兩岸』交流、棒球『一家』」，隱涵統戰文宣，該比賽年底也將到深圳決賽。不過，台灣的主辦單位對東亞青運絕口不談。

此外，海峽兩岸暨港澳大學生運動交流賽此刻正在中國復旦大學舉行，中國號稱上千人參賽，開幕儀式只見中國的五星旗高掛，不見台灣代表隊的旗幟。

知情官員透露，這些體育活動幾乎與東亞青運主辦權遭拔同時運作，相信北京規劃已久。教育部對中國的「體育統戰」未有警覺，體育署當初還規劃派員參加海運會，也被列為我方籌備人員，甚至提出海運會明年在台舉辦的構想，被檢討後才喊卡。

民進黨立委蔡適應說，中國的策略是讓台灣走不出國際，只鎖在中國；兩岸交流不是全部，台灣選手必須多參與國際賽事。而兩岸體育賽事多有落地招待，背後隱藏統戰目的，並非真正的體育交流，「不然玩的行程怎比體育賽事還多呢？」

民進黨立委王定宇表示，我方各級學校是否刻意配合「體育統戰」，執政部門應適度約束、進行瞭解，而不是被統戰而不自知。中國羞辱台灣政府後，再以個人事業、專長發展作為利誘，他不相信出身在民主自由的台灣年輕人，那麼容易就被收買。