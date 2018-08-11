體育統戰！中國帶台灣青年選手 參觀「奧運冠軍榮譽榜」

參加海運會的台灣大學生運動員被安排參觀中國的「國家體育總局訓練局」，在榮譽館駐足觀看中國的奧運獎盃和獎牌。（取自網路）
〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近期蠻橫拔走我東亞青運主辦權，也出手阻撓我國舉辦的U19橄欖球錦標賽，一方面打壓台灣，另方面卻在暑假密集舉辦兩岸體育交流賽事，強化「體育統戰」，還帶台灣青年選手參觀中國的「奧運冠軍榮譽榜」。立委認為，北京只想把台灣鎖在中國，台灣應爭取更多國際賽事，在國際舞台上爭取表現。
北京在7月18至24日首次舉辦「海峽兩岸體育交流運動會（簡稱海運會）」，號稱有近4000名運動員參加，其中，台灣共39所大學、1800多名選手參加。中國國台辦劉結一致詞時說，「彼此更親、兩岸更近、中華更強！」不過，在海運會落幕當天，中國強拔我東亞青運主辦權。
在海運會期間，北京招待我方運動員到國家體育總局訓練局與榮譽館，參觀奧運獎盃獎牌與「奧運冠軍榮譽榜」，也安排台灣選手與中國奧運金牌選手合影。
在東亞青運主辦權遭拔後，上海市和台北市體育局主辦的「海峽杯」籃球賽照常舉辦，且本月底還將移師到上海比賽。由國台辦批准的「第2屆海峽兩岸學生棒球聯賽」也在台中市進行複賽，獎牌還寫「『兩岸』交流、棒球『一家』」，隱涵統戰文宣，該比賽年底也將到深圳決賽。不過，台灣的主辦單位對東亞青運絕口不談。
此外，海峽兩岸暨港澳大學生運動交流賽此刻正在中國復旦大學舉行，中國號稱上千人參賽，開幕儀式只見中國的五星旗高掛，不見台灣代表隊的旗幟。
知情官員透露，這些體育活動幾乎與東亞青運主辦權遭拔同時運作，相信北京規劃已久。教育部對中國的「體育統戰」未有警覺，體育署當初還規劃派員參加海運會，也被列為我方籌備人員，甚至提出海運會明年在台舉辦的構想，被檢討後才喊卡。
民進黨立委蔡適應說，中國的策略是讓台灣走不出國際，只鎖在中國；兩岸交流不是全部，台灣選手必須多參與國際賽事。而兩岸體育賽事多有落地招待，背後隱藏統戰目的，並非真正的體育交流，「不然玩的行程怎比體育賽事還多呢？」
民進黨立委王定宇表示，我方各級學校是否刻意配合「體育統戰」，執政部門應適度約束、進行瞭解，而不是被統戰而不自知。中國羞辱台灣政府後，再以個人事業、專長發展作為利誘，他不相信出身在民主自由的台灣年輕人，那麼容易就被收買。
第五屆海峽兩岸暨港澳大學生運動交流賽此刻正在中國復旦大學舉行，中國號生參賽人數達1026人，開幕儀式只見中國的五星旗高掛，不見代表台灣的旗幟。（取自中國復旦大學網頁）