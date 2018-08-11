決戰中台灣 民進黨全力回防彰化

蔡英文今天授旗給彰化縣長參選人魏明谷，魏明谷揮旗時，她也舉臂加油打氣。（記者張聰秋攝）

2018-08-11 21:40

〔記者蘇芳禾／南投、台中、彰化報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天（11日）赴中台灣3縣市進行授旗誓師活動，而彰化選情膠著，特別受到矚目。綠營高層透露，在各地後援會系統組織完成後，彰化選情已逐漸回穩，對比國民黨在彰化的傳統派系已經碎裂成各種地方系統，難以整合，魏明谷把多年來困擾彰化的台化工廠問題解決、用風電的收入來支應營養午餐等等政績亮眼；民進黨也開始在對手大本營鹿港、和美積極運作。

蔡英文明天將出訪友邦巴拉圭與貝里斯，今天先到南投為黨籍南投縣長參選人洪國浩與黨籍各級參選人授旗，接著馬不停蹄的赴彰化為彰化縣長魏明谷授旗，最後再拉到台中市，拉起台中市長林佳龍的手，在出訪前為中台灣選情加柴火。

南投是民進黨傳統上的艱困選區，之前卻面臨票倉竹山鎮失火，黨籍縣議員張志銘原有意以無黨籍角逐竹山鎮長到底，最後在民進黨幹部的積極斡旋下，張志銘今天哽咽宣布退選，並加入洪國浩團隊，綠營票倉整合成功，對洪國浩選情是大利多。

在彰化縣長一役，府院黨強力以各項政績、利多拉抬選情，包括鐵路高架化、台中捷運延伸到彰化、離岸風電等，投資金額都十分可觀。不過，綠營高層也坦言，縣長魏明谷個性太老實，缺乏政績宣傳，不然光是風電產業就會創造至少2萬個高薪就業機會，執政成績其實很不錯，在授旗活動結束後，相關政績將透過組織系統和基層幹部加以宣傳。地方操盤人士透露，在黨中央介入、縣長也轉向備戰狀態後，民調已逐漸回穩，不過，還是希望縣長在整合自己人的部分，能更積極。

至於彰化的基層組織部分，地方幹部說，彰化分為「南彰化」、「北彰化」，南彰化以員林為中心，是魏明谷的大本營；而在北彰化部分，王惠美曾任鹿港鎮長，彰化市傳統上偏藍，都讓王惠美在北彰化較有優勢。

綠營高層表示，其實，鹿港傳統上選民結構偏綠，現任鎮長也是民進黨籍。這次會布下重兵，由民進黨籍的鹿港鎮長黃振彥，以及曾經在2012年立委選舉中對戰王惠美的林益邦協助鎮內、鎮外，黨中央也對這個區域有相當程度處理。從蔡英文致詞時，特別點名和美、鹿港、彰化市一定要贏，不難看出綠營積極拔樁決心。

台中市部分，地方操盤人士說，很多台中舊縣區的民眾，根本不知道盧秀燕要選，盧秀燕雖較擅長空戰，不過，最近已經逐現疲乏，也開始有市民不滿盧秀燕老是唱衰台中。此外，國民黨陣營在LINE散播訊息，林佳龍陣營也都會迅速闢謠、澄清對手的攻勢，讓支持者安心。