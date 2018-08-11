張善政怒批高通案「與流氓和解」 全球唯一

公平會與高通達成和解，前行政院長張善政在臉書發文質疑是「跟流氓和解」，難道國際產業投資合作是靠威脅的嗎？

2018-08-11 16:24

〔記者李欣芳／台北報導〕全球手機晶片大廠高通以技術優勢在市場上取得獨占地位，原本遭我公平會祭出234億元史上最高罰鍰，公平會昨天與高通達成和解，原先繳納27.3億元罰鍰後，高通並承諾未來5年在台灣投資逾7億美元。前行政院長張善政今天質疑，「小英執政再差，也不該跟流氓和解」，難道國際產業投資合作是靠威脅的嗎？

張善政在臉書發文說，這樣的和解方式全球唯一！但是國際產業投資合作是這樣靠威脅的嗎？我們的產業實力才是關鍵，否則合作能維持多久，是大疑問。

張善政指出，高通挾其技術優勢，在手機晶片市場使用「非常奇特」的營運模式向使用晶片的下游業者收權利金，已不是新聞。這個模式，連身為美國本土業者的蘋果都受不了，跟高通訴訟。許多國家也都對高通開罰，我們的公平會去年也加入開罰行列，開出天價234億元罰金。這種金額任何業者當然使出渾身解數與你對抗周旋。高通應該是看到小英政府執政下產業氛圍低迷，提出罰金轉投資的和解方案。

對於公平會決定和解，高通要加碼投資台灣，張善政說：「這招很有效，小英不顧國家顏面，就範了。」

張善政說，依據公平會說法，高通最被詬病的授權模式又承諾如何改善呢？「若高通與台灣手機授權製造商在原本的專利授權合約中，有被迫同意不合理授權條款，高通承諾將本於善意重新協商 。」喔！原來只是「本於善意重新協商」。請問，高通會願意在原有全球一致的奇特授權模式下，對台灣業者特別網開一面嗎？公平會太好騙了吧？

張善政說，在小英執政下，已經沒有獨立機關，也沒有專業發揮空間。政務官只有違背專業良心附和的份。「而對兩位請辭的公平會委員，我為您們的風骨喝采！」