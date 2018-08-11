蔡英文南投輔選 強調景氣回升、失業率17年新低

2018-08-11 13:13

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文今至南投縣輔選，強調台灣的經濟成長，景氣已經回來了，失業率也是17年來新低，她更火力全開痛批在野國民黨只會說台灣說缺水又缺電，經濟也不好，但為什麼很多國際大企業包括Google、亞馬遜、思科、微軟要來台灣投資，設置研發中心，台灣的台積電、華邦電也決定根留台灣，足以證明台灣是一個好所在，要國民黨不唱衰台灣有這麼困難嗎？

總統蔡英文明天將出訪友邦，今天仍把握時間由總統府秘書長陳菊、衛福部長陳時中、農委會主委林聰賢、民進黨秘書長洪耀福等人陪同南下中部輔選，上午11時許抵達南投縣草屯鎮台灣演藝廳，為民進黨提名的縣長參選人洪國浩，以及縣議員、鄉鎮長參選人授旗並加油打氣，力拚年底南投5合1選舉勝利。

針對對手國民黨批評民進黨只會提數字，蔡英文則是火力全開加以反擊，強調民進黨執政2年多，台灣的經濟成長，景氣真的回來了，評斷經濟優劣的一項重要指標失業率，也降到17年來的新低。

蔡英文表示，若台灣真像國民黨說的缺水、缺電，經濟這麼不好，為什麼很多國際大企業Google、亞馬遜、思科、微軟、IBM要來台灣投資，設置研發中心或是擴充在台灣的計畫，國內的科技大廠華邦電準備在高雄投資3300億，全世界也是台灣最大積體電路公司台積電，也說台灣是最好的投資地方，也要留在台灣，不論國內、外企業的投資，都足以證明台灣是一個好所在，要在野黨國民黨不唱衰台灣，真的有那麼難嗎？年底的選舉，人民手中的選票要來支持台灣，要對台灣有信心。

但蔡英文也不諱言，年底縣長選舉南投是艱困選區，要挑戰有執政優勢的現任者確實不好打，但她絕對有信心，因為民進黨在南投推出最好的候選人洪國浩，稱許洪將原本閒置荒廢的公墓，變成美麗的植物公園，草屯鎮公所原本負債1.8億到現在盈餘5.3億，真的是減債高手，民眾現在要做的是全力幫洪國浩宣傳，讓大家更認識、認同他，用廉能來改變南投，台灣在改革進步，南投不能沒跟上。