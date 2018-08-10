柱柱姐領軍夜宿小金門 輔選楊鎮浯拚「光復前線」

國民黨前主席洪秀柱（右三）跨海金門，為國民黨徵召的金門縣長參選人楊鎮浯（左一）加油打氣。（記者吳正庭攝）

2018-08-10 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕中國國民黨前主席洪秀柱今天跨海來到金門，再搭船前進小金門，罕見地以2天2夜的時間為國民黨徵召的金門縣長參選人、立委楊鎮浯掃街造勢，展現「光復」藍營版圖的強烈企圖心；洪秀柱說，競選辦公室的成立就是宣示「出征」的決心！

金門行是洪秀柱全國輔選行程的第一站，且有別於以往輔選要角到小金門（烈嶼鄉）大多蜻蜓點水式的拜訪，洪秀柱此行2天1夜行程，全部安排在小金門，似乎 有意拿回3年前縣長選舉國民黨在小金門輸給對手近400票的選票。

洪秀柱在大金門舉辦的楊鎮浯競選辦公室揭牌儀式指出，楊鎮浯有很好的學經歷、資歷及能力，她擔任黨主席時，聘楊鎮浯為兩岸事務部副主任，楊鎮浯的太太是重慶人，可說是徹底落實「兩岸一家親」。

洪秀柱說，也該讓台灣的總統看看，總統一天到晚說點亮台灣，完全忘掉金馬，這樣的領導人棄金門於不顧。

洪秀柱說，楊鎮浯實事求是，不誇大、沉默做事，腳踏實地，「我們需要這樣的候選人」，期盼楊鎮浯在年底選戰能為國民黨爭一口氣。

楊鎮浯說，3年來在立法院解決不少金門長年沈痾問題，包含醫療專機進駐、爭取金門警消人力增補、提高金門大學補助款、爭取署醫折舊免攤提等，沒有讓一手牽成的柱柱姐失望！

此外，針對媒體提問「一個中國」的看法，洪秀柱說，憲法指大陸跟台澎金馬都是中國的一部分，而這個中國就是中華民國。對於有些人錯誤的想法，扼殺台澎金馬的前途，感到痛心、遺憾。

柱柱姐說，兩岸要分治、不分裂，但不能搞台獨，如果要分治，也要尊重台澎金馬台灣人民的生活制度跟習慣。金門先做一個試點也可以，但大家都要把心結打開，尤其是民進黨政府，只要一念之間就可以在歷史留下非常好的紀錄，一念之間兩岸就和諧，兩岸就能大開大闔，往一個更好的境界去邁進。

針對近日媒體報導金門副縣長吳成典主張在金門「一國兩制」，吳成典強調，沒有主張金門要一國兩制，有提及金門、廈門本就是生活圈、雙子城；且討論「一國」前，應該要對所謂的「一國」先定義清楚，不然你講你的、我講我的，很難有共識。