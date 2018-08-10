農會三巨頭挺蕭淑麗怒退黨！ 嗆國民黨「先開除黃敏惠」

蕭淑麗競選總部召開臨時記者會，不少支持者到場力挺。（記者丁偉杰攝）

2018-08-10 11:46

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕藍營在嘉義市長選舉鬧內裂，國民黨嘉市黨部今天下午打算對脫黨參選的市議長蕭淑麗輔選幹部開鍘，上午，蕭淑麗競選總部臨時召開記者會先發制人，市農會三巨頭理事長劉明澄、常務監事張元嘉、總幹事黃騰輝及市商業會理事長蔡隆基等人率先退黨。劉明澄批國民黨提名前市長黃敏惠回鍋參選市長的作法是背離民意，且4年前黃敏惠「反輔選」國民黨市長候選人陳以真，嗆國民黨「要開除我們之前，應先開除黃敏惠！」

蕭淑麗也說，前市議長蔡貴絲競選連任議長時，黃敏惠拉著黨外人士，喊說要改革議會，致蔡以一票之差敗選，2年前黨需要黃敏惠參選立委時，黃在哪裡？最後黨提名吳育仁參選立委，黃敏惠的媽媽等人卻支持無黨籍立委候選人翁壽良，考紀會該處理的是黃敏惠，而不是為她站台的黨內人士；蕭更喊出「吳敦義不倒、國民黨不會好」、「黃敏惠不倒、嘉義市不會好」，「該走的不走，不該走的被逼退」，近期將號召千人退出國民黨。

地方傳出，蕭淑麗於本月3日成立競選總部時，嘉市副議長郭明賓站台力挺，國民黨市黨部也將一併在今天下午召開考紀會開鍘，郭上午未現身蕭總部。據悉，郭向友人說，待國民黨做出決定，他再回應。

蔡隆基說，4年前他擔任陳以真競選總部總幹事，但黃敏惠表面輔選，暗地裡反輔選，「叫別人投男的，不要投女的」，這樣的人卻還留在國民黨，「我們不用等你國民黨開除，我們先開除你國民黨！」

出席記者會一同退黨的尚有包含黨齡超過30年的市黨部委員陳國雄、黨齡43年的市黨部委員楊智惠、施佩妤及黨齡超過30年以上的薛人傑、小組長李亭儀等多位黨員。

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無黨籍嘉市長參選人蕭淑麗（中）、市農會理事長劉明澄（右）、市商業會理事長蔡隆基（左）秀出退黨申請書。（記者丁偉杰攝）