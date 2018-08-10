小英頭號文膽姚人多輔選姚文智 建議「立刻」停掉貓動畫

2018-08-10 11:03

〔記者蕭婷方／台北報導〕海基會副董事長兼秘書長姚人多為蔡英文總統的頭號文膽，憑藉深厚的社會學底子及對國內社會議題的深入理解，曾長期為蔡的重要講稿操刀。北市長參選人姚文智今接受廣播媒體訪問時表示，姚人多也利用下班時間協助選戰，現場也出示姚人多給他的手稿，6大建議中也立刻要他將「貓貓動畫」停掉。

民進黨台北市長參選人姚文智陣營最近風波不斷，先是抱貓姿勢不對、妻子懷孕後將貓送人掀議，近期競選辦公室發言人洪立齊一席要北市議員高嘉瑜退黨發言，立刻讓姚文智網路討論聲量壓過北市長柯文哲。

主持人周玉蔻提問姚文智，是否跟高嘉瑜先套好招，讓競選聲量暴增。姚文智笑答，沒有這麼厲害，團隊的年輕人都很直率。

對於民進黨秘書長洪耀福昨對此表示，洪立齊這樣發言不妥當，認為黨內仍應團結。姚文智說，彼此昨僅透過電話隔空對話。

姚也透露，海基會副董事長兼祕書長姚人多昨天下班後有與他見面，姚人多是自己「姚氏宗親」的長期好友，現場還出示姚人多給他的手稿，上有給6點建議：分別是先反省自己，不要責怪別人；不可切割發言人，若有功要搶有過推給下屬，和柯P沒有兩樣；不要想靠黨紀選市長，這不是光彩的事；也不要想著第一名， 要先進步到第二名；回到政策面討論；最後一項是，「立刻」把貓的動畫停掉，酸民再酸也是市民。