疫苗數據涉造假被糾正 新北籲監委公布其他縣市結果

2018-08-10 10:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕監察院調查流感疫苗施打情形，發現去年全國買進600萬劑，但31萬劑沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，自2015年起有疫苗數據造假，新北市府毫未察覺，監院今天通過糾正新北市政府、三重衛生所和衛福部疾病管制署。新北市政府表示深切檢討，並呼籲盡快公布其他縣市調查結果。

新北市政府發言人張其強說，全台共有31萬劑疫苗查無施打名冊，監委費心針對新北市1萬5000劑、佔全部失蹤疫苗的4.5%調查，並以「疑似」為由，對新北市政府、新北市衛生局、三重衛生所提出糾正案，至於其他95.5%、約29萬5千劑疫苗下落仍在追查中，至今不見任何結論，顯見監委對新北市情有獨鍾。

張其強表示，去年10月到今年1月，新北市共施打流感疫苗80萬劑，數量全國最多，但依現行制度，全國疫苗登記系統，分別由疾管署、健保署個別登記，兩套系統無法相互勾稽，造成中央與地方疫苗數量常有嚴重落差，建議中央儘快建構完整一致的登錄系統，解決系統的數據誤差問題。

張其強質疑，對於全台由各縣市政府施打的600萬劑疫苗，究竟如何發放？實際施打數量為何？盼監委一本初衷，針對其他無施打名冊的29萬5000劑，究竟流落何方，其他縣市又是如何處理，希望監委秉持調查新北市的精神與速度，儘快公布結果，以昭公信。