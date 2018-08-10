親藍智庫最新民調盧贏龍多少？ PTT網友：8.7％

2018-08-10 10:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣競爭力論壇學會今日將發布台中市長選情民調，但昨晚就有網友在PTT論壇爆掛，指出該學會多由親國民黨與親中人士組成，前次台北市長選舉曾製作過誘導式民調被網友抓包，近期還發布「台灣有泛中國認同的人佔65%」與一般民眾認知不同，發文者諷刺的要網友猜測這次民調盧秀燕可以領先林佳龍多少？結果最多人猜「8.7%」。

距離年底大選不到4個月，近期針對台中市長的選情民調接連發出，結果顯示藍綠互有領先，今日台灣競爭力論壇學會也在立法院公布最新選情民調，並由執行長謝明輝主持、理事長龐建國引言，並邀請中國文化大學政治學系教授楊泰順分析評論。

但昨晚就有網友在PTT上質疑，該學會多由泛藍人士組成，例如：龐建國曾任郝龍斌競選台北市長的後援會執行副總幹事，也曾幫助馬英九在競選總統時撰寫科技政策；而謝明輝曾任第三屆國民大會代表總召集人、福建省促進平潭開放開發顧問等職務。

此外，該學會在前次台北市長選舉時，曾經在民調中先陳述連勝文對頂新事件的食安議題發言，後再詢問選民的投票意向，而被網友質疑企圖使用「誘導式民調」，最後民調顯示柯文哲與連勝文支持度分別為38.4%、34.0%，與最後投票結果相差甚大。

網友也提出，最近該論壇發布「泛中國人認同達6成5」，去年也曾經製作民調指出，盧秀燕的民調支持度以46.3%，擊敗林佳龍29.71%，再再與一般民眾的認知落差頗巨。

因此發文者在PTT請網友猜猜，最後發布的民調，盧秀燕會贏林佳龍多少呢？只要猜對就可以領取100元P幣，引起網友紛紛推文到爆，結果多數網友猜「贏8.7%」，更有網友諷刺盧秀燕應該會贏100%；還有網友推文「這家喔…讓張安樂來選總統也會民調第一…」。