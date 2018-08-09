台南女中丁窈窕「人權樹」見證大時代悲劇

2018-08-09 13:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全聯中元普渡廣告引發討論，其中除了1位劇中人物被聯想與陳文成命案有關，另1個會說日語的媽媽，外界認為是隱喻白色恐怖遇難者丁窈窕，這段不能遺忘的歷史，台南女中校園操場邊金龜樹泥土底下即埋藏她的髮絲，見證這段大時代故事。

丁窈窕是台南人，生於1927年，日治時期就讀台南州立台南第二高等女學校（原校址為現今中山國中），後來第一、二高女合併，即現在的台南女中。丁窕窕畢業後，任職台南郵局，因被誣陷涉入「台南市委會郵電支部案」為匪宣傳，1954年被當時的國民黨政權押進牢獄，1956年遭處死刑不幸罹難。

丁窕窕入獄時已婚懷孕，在獄中產下幼女養育，在獄中長大的小女兒，似乎知道呼喊某人名字出來，就是赴死一去不返。當丁窕窕被獄中管理人員叫出來時，她緊抱著媽媽大聲哭叫「我媽媽不是壞人，你們不要槍斃她！」，但聲嘶力竭仍扺不過殘酷，母女親情硬被扯斷，丁窈窕被押在槍桿底下結束29歲青春生命。

她在關牢期間，似乎冥冥中命運安排，她意外碰到昔日摯友郭振純。當時他為台南市長候選人葉廷珪助選，莫明被依「連續參加叛亂之集會罪」遭判無期徒刑。他得知丁窈窕也在保安司令部，施計用刀片刮傷自己，終於趁機在醫護室中與丁窈窕見面。丁窈窕告訴他，隔日會在放風場旁的樹下，留給他一只香菸盒，託囑他記得去撿。

隔日，郭振純依約果然撿到香菸盒，盒裡裝著1封訣別信及1小撮髮絲，香菸盒陪伴他度過漫長牢獄生活，兩人彼此不知生死。直到1975年蔣介石去世，郭振純獲得特赦出來，他才知道丁窈窕早在19年前遭槍決。他離開台灣傷心地前往拉丁美洲之前，帶著當年與丁窈窕在醫護室相約諾言，回到台南女中青春眠夢之處，將她髮絲深埋在校園金龜樹下。

昔日小樹，如今已是綠意盎然大樹，而且曾遭颱風吹倒，台南女中搶救扶正，依然茁壯屹立，更被稱為「人權樹」、「丁窈窕樹」，也成為校園重要地景。

這段大時代歷史，台南女中出刊「南女風華一世紀」記文傳述之外，年高9旬的南女校友、臉書作家「九十克拉」（本名許王采月）是丁窈窕同班同學，也曾發文「金龜樹下的窈窕」見證紀念同學。

許王采月感性文筆抒寫「金龜樹啊，你可得堅強的活下去！藏在你樹根旁那幾縷青絲的主人當年在人間可沒像你那麼幸運啊！」「窈窕的女兒啊……妳媽媽是我們班長，她人可是又漂亮又聰明，大家都很喜歡她呢！還有，阿姨告訴妳，妳要記住哦，只有妳是對的，他們大人都錯了─妳媽媽是好人！」感動不少網友。