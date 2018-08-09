丁守中陣營執行總幹事難產？黃呂錦茹：還要討論

2018-08-09 12:04

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中競選團隊執行總幹事傳出難產，原本丁規劃由台北市黨部主委黃呂錦茹出任，但是黃呂錦茹今天受訪表示，還要討論一下，有更好的人選當然要考慮。

丁守中陣營目前競選團隊成員，由前行政院長張善政擔綱競選總部主委、立委王育敏擔任競選總幹事，但是執行總幹事卻至今尚未有人選出線，該職位將負責經營基層選舉組織布局的要務，更是丁能拉抬選情的關鍵人物。

丁守中今天參加「中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會座談會」前受訪時指出，這段時間很感謝黃呂主委勤跑基層拜訪里長，由於黨中央有建議現在資源有限、人力有限，建議充分整合資源、協調內部、整合力量，因此考慮請黃呂主委擔任執行總幹事，正在諮詢意見。

丁守中表示，黃呂主委有她的總體考量，會充分尊重她的意見，但是黃呂主委身兼多職，是忙碌的角色，即使她沒有意願，還是希望她站在市黨部的主委立場，持續給予最大的支持和指導，至於執行總幹事人選目前內部還在徵詢，決定以後就會告訴大家。

黃呂錦茹座談會前受訪表示，原先競選總部的執行總幹事和副執行總幹事，有跟丁談好共同商量人選來擔綱，但是臨時說要讓她擔任，所以有點錯愕，跟原先討論的不一樣，黨內人才很多，希望有更多人投入選舉工作，因此內部還要再討論。

媒體追問是否會有意願擔任執行總幹事，黃呂指出，還要討論一下，如果有更好的人選當然要考慮，國民黨人才很多，應該吸納更多人才，站在市黨部立場，要把社區、學界、政界人才都盡量各就各位在崗位幫助丁守中，最大的期望就是希望丁可以打勝仗。

黃呂錦茹進一步解釋，市黨部這邊她的任務是輔選市長、議員和里長上榜，對丁守中的輔選是百分之百幫忙，大家有目共睹，她每天從早到晚奔波，不管在社區還是選舉策略都全力相挺，不需要懷疑，全力團結、全力輔選。

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