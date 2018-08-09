廖國棟妻被補提名參選議員 國民黨桃園3議員跳腳

左起為議員蘇志強、吳春芳、楊進福，三人認為國民黨提名做法欺負人，不排除以無黨籍參選。（記者謝武雄攝）

2018-08-09 10:23

［記者謝武雄／桃園報導］距離九合一選舉只剩3個多月，各參選人無不卯足勁全力以赴，原本國民黨在桃園市平地原住民議員選區只提名3席，卻增為4席，由於增加提名人為立委廖國棟妻子陳姿伶，引發3位已獲提名者不滿，並放話將到黨部討個公道，不排除以無黨籍參選。

桃園市黨部表示，原住民選區席次是每1萬人1席，今年2月辦理初選時，當時平地原住民只有3萬8千多人，雖然預估會超過4萬人，但黨部提名還是要務實，因此決定提名3席，由議員楊進福、吳春芳及中壢區諮詢委員王仙蓮獲得提名；直到6月底接獲選委會通知平地原住民選區增加1席，黨部才報中央同意增加提名1席，由陳姿伶獲得提名，而增加提名並非為陳姿伶量身訂做。

楊進福、吳春芳表示，黨部增加提名是欺負人的做法，他們3位都是循正當程序參與黨內登記獲得提名，如今礙於陳姿伶是立委的太太，黨部偷偷摸摸提名，根本未告知現有的提名人，若非是副主席曾永權於本週二來桃園造勢，他們看到陳姿伶以議員提名人身分上台才知道陳姿伶要來桃園參選，黨部作法根本是欺負人。

議員蘇志強說，王仙蓮是他的太太，她獲悉黨部的作法簡直是氣得說不出話，他也和楊進福、吳春芳取得共識，將於10日上午前往黨部討公道，如果黨部仍然一意孤行，則不排除以無黨籍參選。