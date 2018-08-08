外交部嘲諷中國禁演《摯友維尼》 「台灣熊熊平等！」

2018-08-08 17:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳中國因小熊維尼形象與中國國家主席習近平類似，而禁播《摯友維尼》。台灣外交部在推特上嘲諷中國，並說到在台灣，「熊熊生而平等！」

改編自迪士尼經典動畫《小熊維尼》的真人電影《摯友維尼》，8月3日在台灣、美國等地上映，但這部普遍級的溫馨家庭電影在中國遭禁播。外傳中國此舉是為了維護中國國家主席習近平的形象。但另有說法為，中國對外國電影設有配額，在目前已有好萊塢電影上映的情況下，才會讓《摯友維尼》被排除在外。

台灣外交部昨天與今天接連在推特上以英文與日文發表短文，配上台灣吉祥物「喔熊OhBear」的圖，文章內容寫到，遠房表親維尼熊的影片，遭到中國電檢單位查禁，台灣喔熊感到非常失望，但在台灣，「熊熊生而平等！」

外交部今天也在推文中批評，中國防火牆讓民眾活在無知的巨大陰影中，只有少數菁英份子享有特權的自由，並呼籲「讓高牆倒下吧！」

美國有線電視新聞網（CNN）也注意到此事，並加以報導，CNN認為，台灣政府拿維尼電影禁演傳言做文章，意在凸顯台灣比中國享有更多的言論自由。