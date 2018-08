外交部嘲諷中國禁演《摯友維尼》 「台灣熊熊平等！」

2018-08-08 17:10

〔記者呂伊萱/台北報導〕外傳中國因小熊維尼形象與中國國家主席習近平類似,而禁播《摯友維尼》。台灣外交部在推特上嘲諷中國,並說到在台灣,「熊熊生而平等!」

改編自迪士尼經典動畫《小熊維尼》的真人電影《摯友維尼》,8月3日在台灣、美國等地上映,但這部普遍級的溫馨家庭電影在中國遭禁播。外傳中國此舉是為了維護中國國家主席習近平的形象。但另有說法為,中國對外國電影設有配額,在目前已有好萊塢電影上映的情況下,才會讓《摯友維尼》被排除在外。

台灣外交部昨天與今天接連在推特上以英文與日文發表短文,配上台灣吉祥物「喔熊OhBear」的圖,文章內容寫到,遠房表親維尼熊的影片,遭到中國電檢單位查禁,台灣喔熊感到非常失望,但在台灣,「熊熊生而平等!」

外交部今天也在推文中批評,中國防火牆讓民眾活在無知的巨大陰影中,只有少數菁英份子享有特權的自由,並呼籲「讓高牆倒下吧!」

美國有線電視新聞網(CNN)也注意到此事,並加以報導,CNN認為,台灣政府拿維尼電影禁演傳言做文章,意在凸顯台灣比中國享有更多的言論自由。

Taiwan’s #OhBear is dismayed at the ban slapped on his cousin Winnie’s latest film by censors in #China. Make no mistake: All bears are created equal in #Taiwan & @DisneyCRobin is screening nationwide. https://t.co/97cEdcszXQ pic.twitter.com/FKinxXJwpk