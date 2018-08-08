南投敬老差很大 鹿谷「3級跳」最幸福

南投市長宋懐琳（中）在里長及里幹事聯繫會報中，宣佈降低九九重陽敬老禮金的年齡門檻。（記者謝介裕攝）

2018-08-08 15:41

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣﹗

南投縣繼草屯鎮公所今年起將九九重陽敬老禮金年齡門檻，由70歲下修為65歲後，南投、鹿谷兩公所也跟進，明年起65歲以上長輩便享有重陽敬老禮金，屆時，全縣13鄉鎮市僅剩竹山、名間、埔里等3地區長輩，依然須屆滿70歲以上才享有此福利，以致出現不同地區、福利大不同的現象。

隨著五合一選舉腳步逼近，南投縣有意參選的人也更加積極拜票、固樁，在此敏感時刻，各鄉鎮市公所九九重陽敬老禮金福利措施的調整，也格外引人關注。

鹿谷鄉長黃東灝說，7年前，他甫當選鄉長時，公所赤字達4000多萬元，遂祭出開源節流措施，除了透過納骨塔等公共造產拓展財源以外，人事方面除非必要，否則，遇缺不補、力求精簡，迄今公所不但已還清負債，還締造2億多元的「存款」紀錄。

在此前提下，鹿谷公所重陽敬老禮金，也連3年呈現「3級跳」，去年禮金500元、今年600元，明年除了金額加碼至1000元以外，年齡門檻也從原先75歲調降為65歲，約有3800人受益，展現公所親民、愛民的一面。

南投市長宋懷琳在與里長、里幹事聯繫會報中表示，她就任市長時，公所赤字3億2千萬元，如今已償還2億4千萬元，將秉持勤儉持家理念繼續努力，並宣佈明年重陽敬老禮金門檻也將從70歲降為65歲，但金額仍是不變，每人300元，符合資格者約1萬6000人。

南投縣目前重陽敬老禮金年齡門檻最高的是名間鄉的80歲，其次是埔里鎮75歲及竹山鎮70歲；金額最少的是埔里鎮的200元，最多的是中寮及水里，均發放一千元，明年水里將加碼至1200百元，屆時，與埔里之間落差將擴大至6倍之多，包括埔里鎮長周義雄在內的上述3鄉鎮首長也允諾，只要公所財源允許下，一定會設法縮小該敬老禮金與其他鄉鎮之間的差距。

南投縣府社會及勞動處指出，縣內各地重陽敬老禮金不一致的問題，的確曾有民眾向該處陳情，尤其，門檻愈高地區的民眾愈不滿，甚至質疑有被矮化之虞，希望縣府能出面統一標準，問題是該敬老禮金並非法令規範事項，該處就算想幫忙也是心有餘而力不足，只能由各公所依本身財務狀況「量力而為」，縣府則是從2015年起，將年齡從75歲下修至65歲，金額則從500元增至1000元。