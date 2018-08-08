取消部分路段停車收費挨轟 頭份公所駁斥：無關選舉

2018-08-08 16:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所因考量路邊停車收費廠商虧損連連，揚言退場恐致政策告吹，經苗栗縣政府、警方、地方里長等會勘後，自7月起取消部分使用率低路段停車收費，但近來該政策卻遭外界抨擊是為參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎競選總部外停車「自肥」，頭份市公所再度嚴正駁斥，強調「施政是持續性，絕無選舉考量」。

頭份市公所自去年5月實施路邊停車收費，每半小時10元，但因超商代收每筆停車費約5元，再加上權利金及人力等營運開銷，使得承辦廠商每月虧損約20萬元，長久以來不堪負荷，於今年2月行文公所要求終止契約執行。

公所擔心若招標不易，屆時停車收費政策恐被迫停擺，因此依照各路段停車率，篩選中興路及自強路六合國小旁共267個使用率低的停車位，自7月起取消收費。

頭份市公所表示，中興路段每日停車次不到0.5輛，而取消該路段停車收費後，廠商每月給付的權利金減少10萬元，大幅降低成本，因而願意繼續營運，也確保政策得以延續。

但近來有網友質疑，即將參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎將競選總部設於中興路旁，取消該路段路邊停車收費根本是「自肥」。對此公所嚴正駁斥，強調公務員秉持行政中立原則，為確保收費政策得以延續才做此決定，絕無選舉考量。