台大校長遴選 學生組織聯合提4訴求

2018-08-08 15:38

〔記者林曉雲／台北報導〕「重啟校長遴選！」、「落實利益迴避！」、「重視校園主體」、「學生代表增加」、「徹底釐清爭議！」、「台大勿再逃避！」 教育部長葉俊榮今天早上在部長室內與台大學生會長吳奕柔、學代會議長周安履和研究生學會會長許瑞福等學生組織代表見面。學生們在下午召開記者會公開回應教長，直指教育部長葉俊榮雖主動邀學生見面，但對學生代表列出的3個疑問和4點訴求，完全沒有清楚的回應，感到非常遺憾。

對於學生直問「媒體報導教育部會在8月10日讓管中閔上任」是否屬實？學生會會長吳奕柔受訪表示，他們也有直接詢問部長這個問題，部長回答他們稱「外界的臆測」，但部長未再進一步說明臆測是對或不對。

學生會會長吳奕柔表示，葉俊榮表達教育部的立場和5月4日發文台大要求重啟校長遴選的立場沒有不同，新教長上任1個月之久，台大3萬3000名學生仍不了解教育部對台大校長遴選有何立場，基於教育部是台大校長的聘任機關應有明確立場，對於管中閔兼職台灣大獨董是否有違法問題，教育部長只聲稱要制度性改革，卻未針對這次遴選爭議作出清楚的回覆。

學生原本期待公法學者出身的教育部長能說明「利益迴避」一事，但部長竟只以說故事的方式回應，吳奕柔表示，葉部長舉例，要在6個檢察官之中，決定是那一個檢察官來調查一家電視台案件，卻發現大家都在看這台電視，然後說明在台大校長遴選委員會中，除了有管中閔兼職台灣大，也有中研院院長和副院長，不同輕重的利益關係，身為行政法權威，卻對利益迴避一事未清楚說明，無法給學生明確答案，他們認為教育部不應將責任推給台大遴選委員會或台大。

台大學代會議長周安履表示，很遺憾並未在早上談話中獲得需要獲得的答案，不管是法律意見或教育部未來要做的行政程序均無回應。

台大研究生學會會長許瑞福表示，校長遴選程序具有重大瑕疵和疑慮，重啟遴選才是合適的，台大現在已充滿對立，即使管中閔教授上任，也仍有不具完整性和代表性的疑慮，台大不只需要校長，更需要合法的校長。

台大社科院學生會會長吳榮梅表示，依台大規定，教師到企業兼職應先有書面正式同意，管教授先兼職後補簽已構成違法，台大秘書處僅以慣例回應，教育部甚至聲稱有八成教授如此，但違法多到成慣例，社會可以接受如此作法？這已使法律約束效力盪然無存，應該要杜絕先上車後補票弊病。

吳奕柔表示，產學合作契約爭議代表非常重大的衝突，很大部分都是先確定兼職再回學校簽產學合作契約，教育部長不能只說未來要改善，應針對管教授兼職的爭議提出如何解決方法。

生農學院學生會長陳明陽表示，利益迴避是候選人和遴選委員之間不能有利益關係，候選人管中閔教授兼職台灣大獨董，蔡明興是台灣大副董，部分遴委完全不知情如此重要的事，遴委有較高專業性，且應有充份的資訊，對台大校長遴選委員會一再聲稱未違法，他感到遺憾。

文學院學生會長林宇廷表示，他們不是反管人士，也不同意被貼反管標籤，他們是就事論事，討論重要的事情，校長遴選爭議延燒很久，不只是選出誰的問題，希望有完善和穩健的制度，選出校長和大學決策機制都需要被改革，台大學生要符合民主法治精神的校長遴選，呼籲教育部和台大校方聽進學生意見，為社會樹立好的榜樣，也呼籲校長遴選應擴大納入學生參與。

此外，學生也代表台大學生會等學生組織提出三點疑問：一、教育部4月發布聲明立場，與現今教育部立場有異之改變理由。二、於兼職爭議，教育部是否認為現行法規容許先行兼職後申請核准。三、這次遴選中的利益迴避爭議，目前教育部是否認為構成應重啟遴選之重大明顯瑕疵。

另也提出4點訴求：一、台大應重組遴選委員會，重啟台大校長遴選。二、教育部與台大應檢視並修改校長遴選法規中有關利益迴避之規定。三、教育部與台大應修法增加學生代表擔任校長遴選委員之比例。四、台大應修改校內兼職規定，杜絕教授兼職事後核准之慣例。

  • 臺大社會科學院學生會長吳榮梅（左起）、臺大研究生協會長許瑞福、臺大學生會長吳奕柔、臺大學代會議長周安履、臺大生物資源暨農學院學生會長陳明陽與臺大文學院學生會長林宇廷共同舉行記者會，提出臺大應重組遴選委員會，檢視遴選法規中利益迴避部分、增加遴選委員中學生代表比例等訴求。（記者陳志曲攝）

    臺大社會科學院學生會長吳榮梅（左起）、臺大研究生協會長許瑞福、臺大學生會長吳奕柔、臺大學代會議長周安履、臺大生物資源暨農學院學生會長陳明陽與臺大文學院學生會長林宇廷共同舉行記者會，提出臺大應重組遴選委員會，檢視遴選法規中利益迴避部分、增加遴選委員中學生代表比例等訴求。（記者陳志曲攝）

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