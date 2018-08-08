台大校長遴選 學生組織聯合提4訴求

2018-08-08 15:38

〔記者林曉雲／台北報導〕「重啟校長遴選！」、「落實利益迴避！」、「重視校園主體」、「學生代表增加」、「徹底釐清爭議！」、「台大勿再逃避！」 教育部長葉俊榮今天早上在部長室內與台大學生會長吳奕柔、學代會議長周安履和研究生學會會長許瑞福等學生組織代表見面。學生們在下午召開記者會公開回應教長，直指教育部長葉俊榮雖主動邀學生見面，但對學生代表列出的3個疑問和4點訴求，完全沒有清楚的回應，感到非常遺憾。

對於學生直問「媒體報導教育部會在8月10日讓管中閔上任」是否屬實？學生會會長吳奕柔受訪表示，他們也有直接詢問部長這個問題，部長回答他們稱「外界的臆測」，但部長未再進一步說明臆測是對或不對。

學生會會長吳奕柔表示，葉俊榮表達教育部的立場和5月4日發文台大要求重啟校長遴選的立場沒有不同，新教長上任1個月之久，台大3萬3000名學生仍不了解教育部對台大校長遴選有何立場，基於教育部是台大校長的聘任機關應有明確立場，對於管中閔兼職台灣大獨董是否有違法問題，教育部長只聲稱要制度性改革，卻未針對這次遴選爭議作出清楚的回覆。

學生原本期待公法學者出身的教育部長能說明「利益迴避」一事，但部長竟只以說故事的方式回應，吳奕柔表示，葉部長舉例，要在6個檢察官之中，決定是那一個檢察官來調查一家電視台案件，卻發現大家都在看這台電視，然後說明在台大校長遴選委員會中，除了有管中閔兼職台灣大，也有中研院院長和副院長，不同輕重的利益關係，身為行政法權威，卻對利益迴避一事未清楚說明，無法給學生明確答案，他們認為教育部不應將責任推給台大遴選委員會或台大。

台大學代會議長周安履表示，很遺憾並未在早上談話中獲得需要獲得的答案，不管是法律意見或教育部未來要做的行政程序均無回應。

台大研究生學會會長許瑞福表示，校長遴選程序具有重大瑕疵和疑慮，重啟遴選才是合適的，台大現在已充滿對立，即使管中閔教授上任，也仍有不具完整性和代表性的疑慮，台大不只需要校長，更需要合法的校長。

台大社科院學生會會長吳榮梅表示，依台大規定，教師到企業兼職應先有書面正式同意，管教授先兼職後補簽已構成違法，台大秘書處僅以慣例回應，教育部甚至聲稱有八成教授如此，但違法多到成慣例，社會可以接受如此作法？這已使法律約束效力盪然無存，應該要杜絕先上車後補票弊病。

吳奕柔表示，產學合作契約爭議代表非常重大的衝突，很大部分都是先確定兼職再回學校簽產學合作契約，教育部長不能只說未來要改善，應針對管教授兼職的爭議提出如何解決方法。

生農學院學生會長陳明陽表示，利益迴避是候選人和遴選委員之間不能有利益關係，候選人管中閔教授兼職台灣大獨董，蔡明興是台灣大副董，部分遴委完全不知情如此重要的事，遴委有較高專業性，且應有充份的資訊，對台大校長遴選委員會一再聲稱未違法，他感到遺憾。

文學院學生會長林宇廷表示，他們不是反管人士，也不同意被貼反管標籤，他們是就事論事，討論重要的事情，校長遴選爭議延燒很久，不只是選出誰的問題，希望有完善和穩健的制度，選出校長和大學決策機制都需要被改革，台大學生要符合民主法治精神的校長遴選，呼籲教育部和台大校方聽進學生意見，為社會樹立好的榜樣，也呼籲校長遴選應擴大納入學生參與。

此外，學生也代表台大學生會等學生組織提出三點疑問：一、教育部4月發布聲明立場，與現今教育部立場有異之改變理由。二、於兼職爭議，教育部是否認為現行法規容許先行兼職後申請核准。三、這次遴選中的利益迴避爭議，目前教育部是否認為構成應重啟遴選之重大明顯瑕疵。

另也提出4點訴求：一、台大應重組遴選委員會，重啟台大校長遴選。二、教育部與台大應檢視並修改校長遴選法規中有關利益迴避之規定。三、教育部與台大應修法增加學生代表擔任校長遴選委員之比例。四、台大應修改校內兼職規定，杜絕教授兼職事後核准之慣例。