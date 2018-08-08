台灣關係法下 薛瑞福：美國醫療船可訪台或高層交流

美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天說，在台灣關係法之下，美醫療船原本就可訪台。（記者曹郁芬攝）

2018-08-08 06:42

〔駐美特派員曹郁芬／華府7日報導〕針對美國國會上週通過的2019財年國防授權法案，美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天指出，關於美國醫療船可能訪台或高層交流等條文，美國政府已經可以在現行的台灣關係法下進行，所以國防部須要檢視國防授權法的法條是否加入新元素，或者只是支持現有政策。

薛瑞福今天在智庫「美國企業研究所」針對川普政府的東南亞政策發表演說。被詢問國防部將如何執行國防授權法裡有關台灣的條文時，他回答：「國防部還在檢視中。」如果只是表達國會意見，國防部當然認知到這是國會對台灣的強力支持。對於未來國防部可能做法，薛瑞福表示，目前無法公布任何新計劃，但認知到國防強烈的興趣與支持。

薛瑞福表示，台灣是印太戰略的自由開放概念的貢獻者，在所謂自由部分，台灣內部的民主、良好的治理、尊重人權與宗教自由，台灣在區域內以獨特的方式守住這些價值。台灣在歷史上有參與人道救援與救災的豐富經驗，通常是通過非政府組織，讓美國也有機會在非官方管道上腦力激盪，尋求和台灣合作推廣這些價值。

曾經在小布希時代擔任國務院亞太副助卿的薛瑞福被問到這次重返政府感受到的最大不同時回答，中國變化很大，變得更強大、更有能力、更堅決，在能力與行為上皆是如此。但是，美國的一些盟邦和朋友也變得更有能力，更願意在區域內扮演積極角色，日本、澳洲和紐西蘭都是如此，堅持國際規範和法治的價值普遍受到支持，他們也了解到自己必須負起責任。

中國在南海軍事化破壞法治

薛瑞福表示，中國在南海軍事化是個問題，違反了中國國家主席習近平在白宮對歐巴馬前總統做的承諾。這跟非法的主權聲索與擴張也有關，破壞了以法治為基礎的規範，大家看到的不只是軍事化，還有更多的騷擾行為，對軍艦通過的特定要求。

他說，美國初步的作為是不再邀請中國參加環太平洋軍演。美國的航行自由絕對會繼續，大家也會見到更多國家在這個區域現身，挑戰十二海哩的宣示，因為中國根據九段線宣稱擁有整個南海。美國對南海地區的衛星圖掌握充足，未來要做的是公開更多資訊，讓外界更多關注這個區域。

有信心美國贏得區域競賽

薛瑞福說，要衡量川普政府的印太戰略是否成功，要看多少夥伴會加入美國，他相信中國剛開始或抗拒，但最終也會接受自由與開放的印太地區的概念。他有信心美國在東南亞的戰略是成功的，長期來看會贏得區域的競賽。

他表示，美國常聽到東南亞國家多半不願在美中之間做選擇，但在中國日益嚴重的國家經濟的掠奪下，中國更堅決的軍事作為，還有南海發展，這個選擇不是哪一個陣營，而是兩種截然不同的願景：是夥伴與獨霸的選擇；是獨立與倚賴；是完全的主權或脅迫；是國際法與規範或片面的聲索與控制。