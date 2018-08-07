中美貿易戰 賴揆：台商首波衝擊行業是自行車

2018-08-07 20:51

〔記者李欣芳／台北報導〕近來美中貿易戰開打，府院高度關切相關情勢對台灣的影響並做因應，行政院長賴清德今天晚間表示，中美貿易大戰開打的話，包括台灣、韓國很多國家都受影響，台灣主要受到的影響大概可能還要分類，有沒有在台灣生產，包括零組件、設備到中國去組裝之後銷往美國，又或者在中國大陸生產然後直接銷往美國，這些台商基本上都會受到影響，所以行政院非常重視。

賴揆說，大概第一波會受到影響的台商產業，主要是自行車，中低階的自行車，可能在中國生產，然後到美國去。他強調，政府隨時掌握，也隨時因應，如果台商認為必須要回到台灣來，對整個公司的經營比較有機會，政府也極力改善台灣的投資環境。

賴清德接受非凡電視台專訪於今晚播出，他表示，在他親自主持的加速投資台灣專案會議裡，會把中美貿易大戰的各種層面，甚至影響的狀況，隨時在這個會議裡面做討論，「我們採取的態度就是戒慎，但不恐懼」，實際上去掌握中美貿易大戰的實際情況，也去了解每一個產業受影響的程度，然後提出對策予以解決，到目前來講，因為還沒有真正進入大戰，現在只是剛開始而已，包括台灣最重要的資通訊產業、不管是手機、電腦還沒有正式列入。

賴揆說，政府甚至成立投資台灣事務所，把過去的單一窗口，把招商辦公室、經濟部的投資事業處以及投審會，政府打算把它整合為投資台灣事務所，就是三個單位整合在一起，來面對台商的需求，解決他們的困難。