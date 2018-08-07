台中市托育一條龍上路3年 幼兒人數倍增

2018-08-07 20:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕行政院準公共托育政策8月上路盼拯救生育率，台中市托育一條龍推出3年，社會局長呂建德指出，台中市0到6歲幼兒增加1萬3千多人，是過去年4年的2倍，生育率略高於全國，排名六都第3，否則恐淪為六都第5。

呂建德說，托育一條龍自104年7月推出至今，市府除中央補助0至2歲嬰兒托嬰3千元，家長將未滿六歲幼兒送托本市協力的保母或協力托嬰中心，市府加碼0至6歲補助3千元滿讓青年家庭得以平價的取得托育資源。

呂建德說，青年家庭較願意來台中生活與養育，除了讓台中成為全台人口第二大都市，104年至107年7月，0至6歲的幼兒也增加1萬3千477人，比起過去100年至103年的幼兒增加6千342人，增加 1倍。

生育率的表現，104年全國為1.175，台中市為1.195，去年則分別為1.125及1.135，台中市排名第三，次於桃園市1.38與台北市1.215，但生育率下降是全台趨勢，但台中市在2008至2010都不到0.1，六都最差，只在2012年龍年升高到1.31，隔年隨即使降到1.09，呂建德說，如果沒有托育一條龍穩住生育率，以此趨勢恐怕會一路下滑，甚至掉到1以下，成為六都倒數。

呂建德表示，在中央推出準公共化托育政策後，台中市府預算只增不減，不僅托育津貼受益人數成長6成，原本領取托育一條龍的家庭權益也不受影響，如0至2歲的幼兒送準公共化私立托嬰中心或合格保母，原本由中市府補助3000元、中央補助3000元，現全由中央來補助6000元，市府將持續補助2至6歲送托孩子的家庭每月3000元，讓家長不因補助中斷托育，托嬰中心與保母也能有穩定收托的環境。