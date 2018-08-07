防中國假疫苗、劣質藥流入市面 立委籲積極管制

2018-08-07 13:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國近期發生假疫苗事件，甚至傳出有中國製造的降血壓藥物流入台灣，引起民眾恐慌。民進黨立委邱泰源、吳焜裕等人今召開記者會，呼籲衛福部應積極建立有效的管制與應變措施，此外，為加強民眾用藥安全，未來也不排除修正「藥事法」，加強藥廠責任。衛生福利部疾管署發言人、副署長羅一鈞強調，台灣所使用的疫苗主要進口來自日本、歐洲大廠，未向中國採買，民眾不須擔憂。

民進黨立委邱泰源、吳焜裕等人與醫師公會全國聯合會今舉行記者會，以「確保醫療品質，守護國人健康」、「杜絕假疫苗與劣質藥品」、「攸關民眾健康品質不容打折」為口號，要求相關單位積極面對。

醫師公會全聯會副秘書長趙堅表示，此次中國的致癌原料藥是被歐盟與美國要管局檢出超標，盼未來台灣食藥署也能盡速得到相關用藥資訊，「更早發現有出問題的原料」，以保障民眾用藥安全。

民進黨立委吳焜裕則說，對於藥廠使用較便宜、甚至可能致癌的原物藥，目前「藥事法」還無相關規範，未來不排除提出修法，賦予更高的罰則或是撤照，才能加強藥廠的把關責任。

出席記者會的衛福部食藥署藥品組副組長祁若鳳強調，食藥署第一時間已針對可能含有致癌成分的降血壓藥啟動調查並下架回收，也已暫停相關原料藥的進口許可；祁若鳳說，台灣已加入國際組織，將來的法規會與國際同步，應能提早發現藥品狀況。