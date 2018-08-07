「靠行」狀況亂象多 立委促交通部提案修法

2018-08-07 12:54

〔記者林良昇／台北報導〕桃園市台億交通集團日前驚傳惡性倒閉，黃姓負責人疑私自將旗下各式貨車借款5億元，「靠行」車主被扣車，生計受損，還需還融資公司債務，國民黨立委陳學聖今舉行協調會，他表示，問題根源在於「靠行」制度，將透過修法在制度上解決問題。

台億交通集團日前驚傳惡性倒閉，旗下各式貨車借款5億元，疑似被黃姓負責人捲款潛逃，黃姓負責人到案說明時則否認詐欺，強調因周轉不靈才出現財務問題，會面對處理，檢方訊後100萬元交保，並限制出境、出海。

由於黃姓負責人將貨車向融資公司借款，而旗下貨車為「靠行」車，車主必須負擔債務，陳學聖今在立法院召開協調會，受害車主於會中指控，融資公司向其索討的債務，根本就不是他們積欠的，台億負責人的債務卻要由毫不相干的車主承擔，賴以為生的貨車被融資公司扣走，車主只好被迫出面還款贖車。

部分受害車主反應，有些貨車已有一定車齡，折舊後剩餘價值有限，台億卻有辦法向融資公司貸到明顯高於車價的貸款，此種不合理的超貸情形，不禁讓人懷疑台億跟融資公司之間恐有不法利益輸送，藉此坑殺車主。

與會的交通部公路總局運輸組科長戴邦芳指出，「靠行」現象是車主跟公司的私經濟行為，交通法規無法管理，在事情發生前，不會知道有相關情形，運輸公司也不會承認有這種契約存在，僅能在車主有過戶需求時進行協助。

交通部公路總局新竹監理所副所長李瑞銘指出，很多車主的車是靠行台億旗下，台億旗下有11家公司，目前有234輛車，其中144輛有融資，已協助83輛車過戶出去。

刑事局科長林志誠表示，該案已在司法偵辦中，部分被害人已提告；初步資料上，車輛登記屬於台億，並非靠行車主，建議靠行車主著手保全自己的動產資料，包含買車手續、繳款証明等，從民事的方式保全動產。但目前融資公司擁有債權，在法律上可以主張債權，車主在法律上相對弱勢。

陳學聖表示，責成交通部在一週內，會同金管會、經濟部、勞動部、刑事局成立專案小組，邀集融資公司與車主集體協商，並受理投訴。

陳學聖也說，台億之所以能夠將貨車設定抵押，向融資公司貸款，問題的根源還是在於「靠行」制度，其已一再造成車行貸款、車主被迫出面還款的惡性循環，有必要徹底檢討，將在下個會期要求交通部提案修法，在制度上根本解決問題。