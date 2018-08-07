不用公投已「正名」 高市以台灣高雄為名參與日本八王子祭

高市訪問團參與八王子祭活動（高市行政暨國際處提供）

2018-08-07 09:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府由秘書長趙建喬領軍，受邀參與日本八王子祭與秋田竿燈祭，期間日方主動提供寫有「台灣高雄市政府訪問團」的布條，讓訪問團帶著參與遊街，晚宴場合中，日方同樣掛出熱烈歡迎「台灣高雄市」的布條，還沒公投，台灣在這裡已經正名﹗

高市秘書處說明，高雄與日本八王子市締盟12年，年年互訪、派團參加彼此八王子祭與高雄燈會，本月4日由秘書長趙建喬率領市政訪團出席八王子祭，並由來自桃源國中的布農族與拉阿魯哇族學生組成表演團，於4日晚進行封街演出，以原住民古調、樂舞演出，吸引眾多目光，八王子市長石森孝治與前市長黑須隆一，及八王子其他友好城市代表全程觀賞，堪稱城市外交典範。

秘書處長陳瓊華表示，除參與八王子祭，趙建喬秘書長也率領市府訪團參訪八王子南野、南大澤的新市鎮開發建設，以及秋田竿燈祭，在竿燈祭遊街時，日方主動提供寫著「台灣高雄市訪問團」字樣的大型布條，介紹給現場日本遊客、外地觀光客知道。

陳瓊華指出，高雄市政府長期推動城市外交，秘書處也將於九月調整為行政暨國際處，此行出訪日本不但凸顯高雄城市外交成果，也讓台灣透過城市外交直接「正名」。