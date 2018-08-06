「破舊」國民黨工宿舍明三拍 底價2125萬元

列入8月7日行政執行署台北分署第三度拍賣的國民黨松山區寶清段的黨工宿舍（圖中2樓），該物件位於南京東路巷內前二拍皆流標，三拍底價2125萬元。（資料照）

2018-08-06 19:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨以「轉帳撥用」取得國有房地變賣，拒繳行政院黨產會追徵8.6億元，行政執行署台北分署將在明（7）天第三度拍賣位於北市松山區的一間黨工宿舍，底價2125萬元。

據調查，本次拍賣物件是位於南京東路巷內的國民黨黨工宿舍，今年5月17日首拍底價3320萬元，因較鑑定價額2202萬7200元來得高，無人詢問流標。

今年7月3日，南京東路黨工宿舍打8折二拍，底價降至2656萬元，當天仍無買家出手流標；另一間位在信義區嘉興街的黨工宿舍，則以1526萬元拍出；據拍賣公告，二度流標的南京東路黨工宿舍，三拍底價調降為2125萬元，8月7日下午3點將進行第三次拍賣。

知情人士透露，台北分署查封多件國民黨不動產，至今只拍過二間破舊黨工宿舍，真正市場詢問度最高的國民黨松山區黨部，早已完成鑑價多時，至今仍延宕未開拍。

此外，國民黨黨工也殷切期盼加速拍賣黨產，以利取得國民黨積欠的退休金。據了解，今年4月3日，民事併案債權人郭卜瑄等305人已向台北分署遞狀，申請加速拍賣國民黨松山區黨部。

知情人士強調，除了前述二間黨工宿舍，台北分署早查封國民黨松山區黨部，及位於台北市萬華區的黨工宿舍、國民黨智庫大樓、文山區黨工宿舍、新北市新店區黨工宿舍，皆已完成鑑價。

本報也掌握一份行政執行署公文，顯示台北分署早在今年4月，對黨產會移送的追徵不當取得財產之價額行政執行案件，義務人（中國國民黨）所有座落於台北分署轄區的不動產均已鑑價完畢，但多數物件未排入拍賣，導致追徵8.6億元，至今只追回1526萬元。