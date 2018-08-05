高思博批自殺率六都最高府城蒙羞 台南市府：唯一下降

2018-08-05 19:19

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長參選人高思博今天引述衛福部統計數據，指稱台南市從2015年至2017年連續3年自殺死亡率六都最高，痛批這居然是民進黨在台南長期執政下交出的「最亮麗成績單」，強調未來若當選市長，不但會苦民所苦，會以更務實、謙卑的態度為鄉親服務，絕對不會像前市長賴清德200多天不進議會、傲慢執政、一事無成。

南市府表示，衛福部公佈106年全台自殺死亡人數當中，台南是6都唯一自殺人數下降的城市，自殺有很多原因，外界不應妄加臆測。

高思博表示，25年來台南一直由民進黨執政，民進黨擅長口號治國，賴清徳口口聲聲要打造台南成為人民眼中的幸福城市，但結果呢？完全沒有帶給市民快樂、幸福的感覺！反而讓台南淪為原地踏步、停滯沒發展。

市府表示，縣市合併後，市府積極招商，協助企業排除投資障礙，除了台積電在台南投資5奈米廠與3奈米廠、將投入1兆1000億的經費、增加1萬1000個就業機會之外，其餘包括重大商業設施、飯店、產業園區開發、製造業、高鐵特定區產專區招商案與再生能源投資案等，累計投資金額高達9000餘億元，還在陸續增加中。在市府團隊兢業努力下，台南市已經是住得起、生得起、養得起、宜居的好所在。

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