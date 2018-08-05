柯P辦「KP Ladies」感恩見面會 上百女粉相挺

有粉絲跨讚柯文哲會做事，拱柯選總統，柯文哲聞言連忙搖手求擾「別害我，以後再講。」（記者沈佩瑤攝）

2018-08-05 16:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰開打，台北市長柯文哲日前才因一席「陪吃飯」說法引發風波，今下午舉辦「KP Ladies」感恩見面會，號召姊姊妹妹站出來，破百位女粉到場相挺。由於柯文哲明天生日，還有粉絲送上自己設計的白色蕾絲洋裝，說要送給偶像柯妻陳佩琪，讓柯笑開懷說「哇！這尺寸也差不多」、「陳佩琪一定很高興」。

有辣妹欣賞柯的率真，還替柯緩頰表示，並不覺得「陪吃飯」說法是物化女性，人紅了就很容易被大檢視，但她認為柯是真的想替台灣做事。

另外也有女粉絲提到希望未來馬路能更平整，柯表示，台北市挖馬路的情況變少了，因為市府現在不准「價格標」，要用「最有利標」，現在挖馬路次數已經減少30%，大概年底前，主要道路像忠孝東、西路會把路鋪得更平。

有粉絲跨讚柯文哲會做事，拱柯選總統，柯文哲聞言連忙搖手求擾「別害我，以後再講。」

民進黨籍南港區西新里里長邱碧珠挺柯不遺餘力，甚至曾揚言「被開除黨籍也沒關係」，今也上台強調自己支持會做事的市長，而不是被政黨綁架。

另外，先前柯文哲上「綠色和平電台」談論兩岸立場，因一句「歹勢啦！」引發喧然大波，該電台主持人陳雨鑫也悄悄現身支持。

柯文哲致詞表示，非常感謝4年來大家的支持，社會給婦女許多壓力，要解決婦女同胞的壓力，最簡單的方式就是提供更好的育兒和社會福利政策，對於婦女同胞是最實質的幫助，期盼建構尊重、互助、友善、和諧的台北市。

民進黨籍南港區西新里里長邱碧珠挺柯不遺餘力，甚至曾揚言「被開除黨籍也沒關係」，今也上台強調自己支持會做事的市長，而不是被政黨綁架。（記者沈佩瑤攝）

有粉絲送上自己設計的白色蕾絲洋裝，說要送給偶像柯妻陳佩琪，讓柯笑開懷說「哇！這尺寸也差不多」、「陳佩琪一定很高興」。（記者沈佩瑤攝）